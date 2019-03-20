Португалия обжаловала результат матча со сборной УкраиныРоссийская газета 17:10

Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины. Об этом сообщают португальские СМИ.

Футбол Дубль Жезуса помог Бразилии обыграть Чехию На 49-й минуте отличился Роберто Фирмино, а дубль Габриэля Жезуса в конце встречи позволил гостям победить (3:1).

Происшествия Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили во взяточничестве Как сообщает Управление СК РФ по Камчатскому краю, бывшего заместителя председателя регионального правительства Валерия Карпенко обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Происшествия Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, переает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Футбол Луи ван Галь: «Мой „МЮ“ не играл в скучный футбол» Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Галь поделился мнением о стиле игры английского клуба под его руководством.

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Финансы Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

Происшествия Абызов приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги Обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов приехал в Москву на день рождения своего экс-коллеги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил РБК знакомый Абызова.

Экономика Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Шоу-бизнес Стас Бондаренко стал отцом в третий раз Артист с удовольствием рассказывал поклонникам о том, что происходит в их семье, и вот, 26 марта, обрадовал подписчиков долгожданной новостью — он стал отцом в третий раз.

Происшествия СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Политика Секретный документ выкрали из администрации Порошенко Неожиданно СБУ вспомнила про ту историю и направила запрос в президентскую администрацию о наличии у них того документа.

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

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Технологии Electronic Arts закрывает офис в России Американская корпорация Electronic Arts (EA), один из крупнейших издателей компьютерных игр, закроет офисы в России и Японии, сообщает интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.

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Политика Россия «временно отключит» Интернет Россия в ближайшие несколько недель планирует провести испытания по отключению страны от глобальной мировой интернет-сети.

Общество Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.