Футбол

Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФАВести.Ru 05:58

Порту — Ливерпуль
1 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Драган»
26′
Садио Мане
32′
Садио Мане
Пепе
36′
46′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
Отавио
Тикиньо Соарес
46′
65′
Мохамед Салах
66′
Трент Арнолд
Джо Гомес
Эдер Милитао
68′
71′
Эндрю Робертсон
Джордан Хендерсон
77′
Роберто Фирмино
Хесус Корона
Фернандо Андраде
78′
Ясин Браими
Бруну Кошта
81′
84′
Вирджил ван Дейк
Как сообщает "Спорт-экспресс", даже если "Бенфика" в нынешнем сезоне выиграет Лигу Европы, Португалия все равно не догонит Россию в рейтинге УЕФА. Таким образом, в сезоне-2020/21 наша страна будет представлена тремя клубами в Лиге чемпионов и таким же числом команд в Лиге Европы.
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В Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2020/21 выступят по три российских клуба

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Вести.Ru05:58

Россия сохранила шестое место в рейтинге УЕФА. Спасибо Клоппу и «Ливерпулю»!

Спорт-Экспресс05:17

Россия заявит по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в следующем сезоне

Матч ТВ06:35

Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА!

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