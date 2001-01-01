Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФАВести.Ru 05:58

Как сообщает "Спорт-экспресс", даже если "Бенфика" в нынешнем сезоне выиграет Лигу Европы, Португалия все равно не догонит Россию в рейтинге УЕФА. Таким образом, в сезоне-2020/21 наша страна будет представлена тремя клубами в Лиге чемпионов и таким же числом команд в Лиге Европы.

Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФА

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