Футбол

Португалия и Украина сыграли вничьюСпорт-Экспресс 17:33

Португалия — Украина
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эштадиу да Луш»
Рубен Невеш
Рафа Силва
62′
67′
Марлос
Виктор Цыганков
Андре Силва
Диего Соуза
73′
76′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
86′
Тарас Степаненко
Жоау Моутинью
Жоау Мариу
87′
87′
Евгений Коноплянка
Виталий Буяльский
Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0. В другой встрече этой группы Люксембург победил Литву со счетом 2:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Португалия не смогла дома переиграть Украину в матче квалификации Евро-2020

Советский спорт17:39

Португалия и Украина не смогли забить. Зинченко и Роналду провели на поле 90 минут

Матч ТВ17:39

Шевченко оказался прав. Украина без Ракицкого сдержала Роналду

Спорт день за днем18:14

Португалия и Украина сыграли вничью

Спорт-Экспресс17:33

Португалия — Украина: Роналду и Зинченко сыграют с первых минут

Sport24.ru14:49

Португалия — Украина: Роналду и Зинченко выйдут с первых минут

Чемпионат14:26

Футбол, Евро-2020, Португалия - Украина, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Космос

Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра

Обновлено в 17:23
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:08
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Обновлено вчера в 07:24
Культура

Журналистскую премию «Золотое перо» вручили в Петербурге

Обновлено в 15:48
Политика

В СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Россию

«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в заявлении СБУ в Facebook.
Обновлено в 13:19
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Общество

«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса

Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
Обновлено вчера в 11:50
Футбол

УЕФА предъявил Неймару обвинения за критику судей матча «ПСЖ» — «МЮ»

Футболисту предъявлены обвинения в оскорблении официальных лиц после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 13:47
Общество

Доренко ответил на призывы лишить его эфиров

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.
Обновлено в 12:05
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил позицию Кремля по желанию президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильскими.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае

Обновлено вчера в 22:58
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено вчера в 06:28
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Футбол

Федоров покинул пост генерального директора «Динамо»

Динамо объявило на официальном сайте о том, что генеральный директор клуба Сергей Федоров покинул свой пост.
Обновлено в 05:44
Политика

Зеленский предложил создать на Украине русскоязычный канал

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский заявил, что должен быть создан украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе, а также предлагает вернуть выплаты пенсий жителям неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 17:38
Культура

Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью

Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено в 13:41
Политика

Лукашенко посоветовал чиновникам больше двигаться

Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассталась со своим возлюбленным

Известная певица МакSим рассталась со своим возлюбленным после длительных отношений.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Происшествия

Все судьи томского районного суда ушли в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено в 13:31
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Политика

МИД РФ обеспокоен военными базами США в Афганистане

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране.
Обновлено в 16:43
Гаджеты

Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой

Последние заявили, что здесь может идти речь о модели смартфона Xiaomi Mi Note 4, на ней как раз и предусматривается возможность установки выдвижной механической фронтальной камеры.
Обновлено в 16:24
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт

Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».
Обновлено в 08:12
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Общество

Алексей Текслер проводит первый рабочий выезд по Челябинской области

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки

Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Евгений Коноплянка
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное