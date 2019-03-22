Португалия и Украина сыграли вничьюСпорт-Экспресс 17:33

Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0. В другой встрече этой группы Люксембург победил Литву со счетом 2:1.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика В СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Россию «Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в заявлении СБУ в Facebook.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Общество «Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.

Общество Доренко ответил на призывы лишить его эфиров Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.

Политика В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил позицию Кремля по желанию президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильскими.

Космос Зафиксирован резкий рост солнечной активности Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.

Общество Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».

Политика Мюллер завершил расследование «российского дела» Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Футбол Федоров покинул пост генерального директора «Динамо» Динамо объявило на официальном сайте о том, что генеральный директор клуба Сергей Федоров покинул свой пост.

Политика Зеленский предложил создать на Украине русскоязычный канал Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский заявил, что должен быть создан украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе, а также предлагает вернуть выплаты пенсий жителям неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

Культура Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.

Шоу-бизнес Певица МакSим рассталась со своим возлюбленным Известная певица МакSим рассталась со своим возлюбленным после длительных отношений.

Происшествия Андрей Малахов посетил перевал Дятлова Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.

Культура Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».

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Происшествия Вице-мэра Майкопа задержали за взятку Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.

Политика МИД РФ обеспокоен военными базами США в Афганистане Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране.

Гаджеты Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой Последние заявили, что здесь может идти речь о модели смартфона Xiaomi Mi Note 4, на ней как раз и предусматривается возможность установки выдвижной механической фронтальной камеры.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.