Футбол
Португалия и Украина сыграли вничьюСпорт-Экспресс 17:33
Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0. В другой встрече этой группы Люксембург победил Литву со счетом 2:1.
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