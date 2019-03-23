Футбол

Португалия и Украина сыграли вничьюSoccer.ru вчера в 17:38

Португалия — Украина
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эштадиу да Луш»
Рубен Невеш
Рафа Силва
62′
67′
Марлос
Виктор Цыганков
Андре Силва
Диего Соуза
73′
76′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
86′
Тарас Степаненко
Жоау Моутинью
Жоау Мариу
87′
87′
Евгений Коноплянка
Виталий Буяльский
Сборная Португалии сыграла вничью с командой Украины в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020.
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