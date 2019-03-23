Португалия и Украина сыграли вничьюSoccer.ru вчера в 17:38

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Украины в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020.

Спорт день за днем

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Общество В США слепой пес обзавелся собственной собакой‐поводырем В США золотистый ретривер по имени Чарли, который из-за болезни лишился глаз, обзавелся собственной собакой-поводырем.

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Политика Глава МИД Белоруссии призвал Россию «работать, а не болтать» 21 марта в МИД РФ заявили, что некоторые дискуссии между представителями России и Белоруссии могут иметь излишне эмоциональный характер и выходить за рамки дипломатической корректности.

Общество Астролог опубликовала прогноз для всех знаков зодиака Астролог Василиса Володина в своем Instagram рассказала, что в начале марта Уран вошел в знак Тельца.

Политика Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.

Происшествия Белгородский полицейский застрелил ранившего его подозреваемого УМВД России по Белгородской области проводит служебную проверку по факту применения при задержании полицейским табельного оружия, что привело к гибели подозреваемого, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

Политика Лавров: позиция Сан-Марино по международным вопросам вызывает уважение Самостоятельность Сан-Марино в отношении международных вопросов вызывает уважение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

Происшествия В центре Киева водитель Maserati открыл стрельбу после ДТП Водитель Maserati устроил стрельбу в центре Киева после того, как попал в ДТП и поссорился с другими участниками аварии, полиция по данному факту открыла уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба полиции Киева.

Футбол Зидан сказал Асенсио, что рассчитывает на него Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заверил полузащитника команды Марко Асенсио, что он будет делать ставку на него в дальнейшем.

Общество Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Армия и оружие Россия подняла Су-27 из-за американского бомбардировщика Два российских истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress.

Футбол Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над Швецией Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче Швецию со счетом 2:0. По разу отличились нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

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Спорт Синицина и Кацалапов взяли серебро ЧМ в танцах на льду Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебряную медаль в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, сообщает "Советский спорт".

Футбол Станислав Черчесов: «Кто критикует сборную России? Журналисты?» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в преддверии матча второго тура отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана отметил, что концептуально понимает, как будет играть соперник.