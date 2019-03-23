Футбол

Португалия и Украина не забили голов в матче отбора Евро-2020Sport24.ru 17:39

Португалия — Украина
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эштадиу да Луш»
Рубен Невеш
Рафа Силва
62′
67′
Марлос
Виктор Цыганков
Андре Силва
Диего Соуза
73′
76′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
86′
Тарас Степаненко
Жоау Моутинью
Жоау Мариу
87′
87′
Евгений Коноплянка
Виталий Буяльский
Сборные Португалии и Украины сыграли вничью в матче 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020. В этой встрече голов забито не было, игра завершилась со счетом 0:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020

Газета.Ru18:37

Квалификация Евро-2020. Португалия с Роналду сыграла вничью с Украиной, Англия забила 5 голов Чехии, Франция разгромила Молдову

Sports.ru04:55

Португалия и Украина не забили голов в матче отбора Евро-2020

Sport24.ru17:39

Португалия и Украина сыграли вничью в матче отбора Евро-2020

Чемпионат17:37

У Украины топовый вратарь, и он дал бой Роналду. У нас есть видео

Матч ТВ15:42

Шевченко оказался прав. Украина без Ракицкого сдержала Роналду

Спорт день за днем18:14

Футболисты Португалии и Украины не забили голов в отборочном матче Евро

РИА Новости17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Происшествия

Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади

Двое YouTube-блогеров, проживающих в Германии, затеяли драку на центральной площади Берлина после того, как обменялись оскорблениями в Instagram.
Обновлено в 13:56
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае продолжает расти

По последним данным, в результате взрыва на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" в Китае погибли 47 человек.
Обновлено в 02:50
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено в 19:42
Происшествия

Трое судей Молчановского района Томской области уходят в отставку

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента, все судьи Молчановского района - Ирина Усынина, Татьяна Дубасова и Вячеслав Лапаев (председатель) подали заявления о прекращении полномочий.
Обновлено в 13:53
Политика

СБУ обвинила Россию в подготовке теракта в метро Харькова

Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке теракта на одной из станций городского метро, сообщается на сайте спецслужбы.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Автобус с туристами загорелся в Китае

Обновлено в 12:14
Здоровье

В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку

По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Футбол

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие

Москва подтвердила пуски украинских ракет у границ России

Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые появился на публике после инсульта

63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей

Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52
Культура

Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов

Самым популярным местом для съемок фильмов и сериалов за год стал парк «Зарядье».
Обновлено в 09:40
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Культура

Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих

Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.
Обновлено в 12:30
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку

В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:26
Политика

Лукашенко посоветовал чиновникам проходить по 5 км в день

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновники должны популяризировать здоровый образ жизни и проходить пешком минимум по 5 км в день.
Обновлено в 16:45
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Виктория Тостоганова показала подросших детей

Актриса сходила с ними на футбол и в аквапарк. Виктория Толстоганова очень давно не показывала поклонникам фотографий своих детей.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Политика

Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа

Обновлено в 20:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное