Португалия и Украина не забили голов в матче отбора Евро-2020Sport24.ru 17:39

Сборные Португалии и Украины сыграли вничью в матче 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020. В этой встрече голов забито не было, игра завершилась со счетом 0:0.

Португалия и Украина не забили голов в матче отбора Евро-2020

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