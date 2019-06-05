Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги нацийТАСС вчера в 16:41

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира. Встреча состоялась в Порту на стадионе "Драгау". В составе победителей все голы забил Криштиану Роналду (25, 88 и 90-я минуты).

Экономика Материнский капитал увеличат в России Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.

Происшествия Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Кино Ушел из жизни актер Александр Кузнецов Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.

Происшествия Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.

Авто Kia Sorento нового поколения впервые замечен на тестах Компания Kia начала дорожные испытания Sorеnto нового поколения. Фотошпионам удалось заснять автомобиль во время тестов в Альпах.

Общество Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).

Игры На SteamDB появилась информация о новом DLC для Borderlands 2 По ранее поступавшей информации, сюжет Commander Lilith & The Fight For Sanctuary будет связывать вторую и третью часть Borderlands.

Экономика ФАС возбудила дело против «дочки» Philips из-за цен на смартфоны Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении российского дилера Philips ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» за нарушение закона о защите конкуренции.

Экономика «Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.

Авто Представлен обновлённый кроссовер Renault Koleos Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.

Экономика Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31% Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Политика В Крыму украинца осудили за шпионаж Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Происшествия Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Волга оказалась под угрозой дефицита рыбы Нерест на Волге в Астраханской области в 2019 году может стать одним их худших за всю историю наблюдений.

Общество Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.

Футбол Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.

Политика Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Экономика Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.

Наука ФБР опубликовало «досье на снежного человека» Сотрудники Федерального бюро расследований США опубликовали документы об изучении образцов "снежного человека".

Происшествия В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.

Происшествия В Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет Пассажирский самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы в Бордо, вернулся в Домодедово из-за технической неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Политика Путин призвал не позволять никому извращать историю Interfax-Russia.ru - Нельзя позволить извращать историю и не сопротивляться героизации нацизма из-за сиюминутных тактических соображений, считает президент РФ Владимир Путин.

Транспорт Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.

Политика Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.