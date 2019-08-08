Футбол

Португалия догоняет Россию в таблице коэффициентов УЕФАODDS.ru 05:35

Краснодар — Порту
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, 7 августа
Стадион «Краснодар»
Руслан Камболов
28′
39′
Данилу Перейра
49′
Ромариу Баро
56′
Ромариу Баро
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
62′
63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
72′
74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
85′
Хесус Корона
Отавио
89′
Сержиу Оливейра
У россиян очки принес «Спартак», победивший в драматическом гостевом поединке швейцарский «Тун» (3:2). По итогам этих матчей Португалии удалось сократить отставание на 0,2 балла. У России в активе 42,383 балла.
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