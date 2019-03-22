Футбол
Португалия — Украина: Роналду и Зинченко сыграют с первых минутSport24.ru вчера в 14:49
22 марта в Лиссабоне состоится матч первого тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В между сборными Португалии и Украины. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. У португальцев с первых минут на поле появится нападающий Криштиану Роналду, не игравший за сборную с ЧМ-2018.
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