Футбол

Португалия — Украина: Роналду и Зинченко сыграют с первых минутSport24.ru вчера в 14:49

22 марта в Лиссабоне состоится матч первого тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В между сборными Португалии и Украины. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. У португальцев с первых минут на поле появится нападающий Криштиану Роналду, не игравший за сборную с ЧМ-2018.
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Украина испортила настроение Роналду

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ProstoProSportвчера в 17:38
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Евгений Коноплянка
Украинский футболист
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