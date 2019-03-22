Португалия — Украина: Роналду и Зинченко сыграют с первых минутSport24.ru вчера в 14:49

22 марта в Лиссабоне состоится матч первого тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В между сборными Португалии и Украины. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. У португальцев с первых минут на поле появится нападающий Криштиану Роналду, не игравший за сборную с ЧМ-2018.

Португалия — Украина: Роналду и Зинченко сыграют с первых минут

Спорт день за днем

Политика Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Происшествия В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.

Культура Музеи США просят Россию о сотрудничестве Американские музеи постоянно просят о сотрудничестве с Россией, однако законодательство не позволяет этого сделать.

Спорт Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом Чен в произвольной программе набрал 216,02 балла, в итоге получил 323,42 балла и обновил два мировых рекорда.

Политика Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".

Политика Митинг КПРФ в Москве завершился без происшествий Митинг КПРФ в Москве на проспекте Академика Сахарова завершился без происшествий.

Политика В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома» В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.

Экономика Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено По информации американских СМИ, спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру.

Религия В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола "Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Гаджеты Вживляемые дефибрилляторы Medtronic оказались уязвимы для кибератак С начала 1990-х годов медики научились вживлять такие устройства под кожу в верхней части грудной клетки, что обеспечивает постоянный контроль работы сердца.

Политика В Киеве завершился митинг националистов Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Спорт Нильссон выиграла масс-старт классическим стилем в финале КМ в Квебеке Шведская лыжница Стина Нильссон одержала победу в масс-старте классическим стилем в финале Кубка мира в Квебеке (Канада).

Футбол Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрприз Полузащитник и капитан сборной Казахстана Исламбек Куат поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.

Кино В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов» За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.

Политика МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .

Происшествия При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, среди них два ребёнка.

Армия и оружие National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35 По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.