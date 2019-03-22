Футбол

Португалия — Украина: Роналду и Зинченко сыграют с первых минутSport24.ru вчера в 14:49

22 марта в Лиссабоне состоится матч первого тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В между сборными Португалии и Украины. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. У португальцев с первых минут на поле появится нападающий Криштиану Роналду, не игравший за сборную с ЧМ-2018.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина испортила настроение Роналду

Спорт-Экспрессвчера в 19:05

Португалия — Украина: Роналду и Зинченко выйдут с первых минут

Чемпионатвчера в 14:26

Сборная Португалии с Роналду не смогла одолеть украинцев

ProstoProSportвчера в 17:38

Португалия — Украина: Роналду и Зинченко сыграют с первых минут

Sport24.ruвчера в 14:49

Португалия и Украина не смогли забить. Зинченко и Роналду провели на поле 90 минут

Матч ТВвчера в 17:39

Футбол, Евро-2020, Португалия - Украина, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 14:28

Португалия – Украина: прогноз на отборочный матч ЕВРО-2020

Sputnik Грузия21 марта в 11:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Политика

Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».
Обновлено в 03:24
Кино

Netflix снимет современную версию «Трех мушкетеров»

Обновлено вчера в 06:37
Спорт

Синицина и Кацалапов взяли «серебро» ЧМ в танцах на льду

Российский дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов выиграл серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который сегодня завершится в японской Сайтаме.
Обновлено в 03:26
Космос

NASA изучает возможность отправки станции к астероиду Паллада

В Соединенных Штатах Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) изучает возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада, сообщает портал Space.com.
Обновлено вчера в 03:02
Политика

Восемь стран Южной Америки создали новый региональный блок

В Организацию американских государств (ОАГ), созданную в 1948 году, входят государства Северной и Южной Америк.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Кемеровскому полицейскому запретили носить бороду на работе

Полицейский в ответ подал в суд. По его мнению, наличие бороды у правоохранителей в России никакими правилами и законами не запрещено.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Гвардейская танковая армия представит ЗВО на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску»

Гвардейская танковая армия представит Западный военный округ на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску», которые пройдут на полигоне «Прудбой» Волгоградской области в середине мая текущего года.
Обновлено в 04:02
Футбол

Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов

Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
Обновлено вчера в 16:07
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 13:08
Энергетика

СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено в 00:57
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые появился на публике после инсульта

63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва – Симферополь.
Обновлено в 04:07
Политика

Доклад по итогам расследования Мюллера передали главе минюста США

Доклад об итогах расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в американские президентские выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, передан главе минюста США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:23
Спорт

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Порошенко уверен в победе на выборах президента

Абсолютно уверен в своем переизбрании на второй срок президент Украины Петр Порошенко, об этом он заявил 22 марта в эфире телеканала «Украина».
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Обновлено в 01:10
Экономика

Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены

Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено вчера в 06:20
Армия и оружие

НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Политика

Президент Казахстана утвердил переименование Астаны в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:00
Политика

Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие

Обновлено вчера в 20:43
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено 21 марта в 12:47
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции против спама

Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.
Обновлено в 01:42
Политика

Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Музыка

Умерла первая исполнительница «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 00:59
Происшествия

Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами

Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.
Обновлено вчера в 13:22
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Космос

Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель

Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено вчера в 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Евгений Коноплянка
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное