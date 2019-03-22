Португалия — Украина: Роналду и Зинченко выйдут с первых минутЧемпионат вчера в 14:26

Матч Португалия — Украина состоится сегодня, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Португалия — Украина: Роналду и Зинченко выйдут с первых минут

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