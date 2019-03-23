Футбол

Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020Газета.Ru 18:37

Португалия — Украина
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эштадиу да Луш»
Рубен Невеш
Рафа Силва
62′
67′
Марлос
Виктор Цыганков
Андре Силва
Диего Соуза
73′
76′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
86′
Тарас Степаненко
Жоау Моутинью
Жоау Мариу
87′
87′
Евгений Коноплянка
Виталий Буяльский
Группа B. Первый тур Португалия - Украина - 0:0 Ранее сборная России провалила начало отбора на Евро-2020.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020

Газета.Ru18:37

Футболисты Португалии и Украины не забили голов в отборочном матче Евро

РИА Новости17:53

Шевченко оказался прав. Украина без Ракицкого сдержала Роналду

Спорт день за днем18:14

Португалия и Украина сыграли вничью в матче отбора Евро-2020

Чемпионат17:37

Португалия и Украина сыграли вничью

Спорт-Экспресс17:33

Португалия и Украина не забили голов в матче отбора Евро-2020

Sport24.ru17:39

Квалификация Евро-2020. Португалия с Роналду сыграла вничью с Украиной, Англия забила 5 голов Чехии, Франция разгромила Молдову

Sports.ru04:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:42, Ашберн
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине

Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено в 14:44
Политика

Гуайдо утверждает, что его секретаря доставили в суд

Секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро, которого ранее задержала Боливарианская служба разведки, доставили в суд.
Обновлено в 20:37
Политика

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина вырос

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Происшествия

В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском

МВД по Татарстану сообщило, что участковый Динар Саматов, погибший в Нижнекамске от рук напавшего с ножом неизвестного, не раз поощрялся руководством за выполнение особо сложных задач.
Обновлено в 09:35
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче

Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2. Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф.
Обновлено в 22:09
Авто

Jaguar Land Rover выиграл суд у китайской компании по делу о плагиате

Автомобильная компания Jaguar Land Rover выиграла суд против китайской компании Landwind, которую обвиняла в плагиате дизайна автомобиля Range Rover Evoque.
Обновлено в 22:27
Происшествия

На юго-западе Москвы произошел пожар на складе

В Академическом районе на юго-западе Москвы загорелся склад, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве

Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.
Обновлено в 07:10
Культура

Костюмы супергероев из сериалов Marvel выставят на аукцион

Американская компания Marvel Entertainment выставит на аукцион костюмы и реквизит из сериалов про супергероев.
Обновлено в 11:56
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины

После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено в 10:35
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Политика

Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного

Обновлено в 16:40
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Обновлено в 15:25
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Общество

В России нашли десятки бесплатных квартир

В материалах "Мир Квартир" подчеркивается, что не менее активно владельцы квартир по всей России предлагают пожить у них бесплатно.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей

Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Культура

Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Рябков и замглавы МИД Японии обсудили вопросы контроля над вооружениями

Заместители глав МИД РФ и Японии Сергей Рябков и Такэо Мори в ходе консультаций с участием представителей Минобороны двух стран обсудили вопросы контроля над вооружениями, сообщили в МИД РФ.
Обновлено в 13:08
Хоккей

Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока

Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено в 15:45
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено в 22:30
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено в 23:28
Политика

В МВД предложили штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских

Глава МВД Башкирии Роман Деев предложил ввести штраф за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Прикамье четырех девушек осудили за изнасилование школьницы

Обновлено в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное