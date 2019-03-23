Футбол
Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020Газета.Ru 18:37
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эштадиу да Луш»
Рубен Невеш
Рафа Силва
|62′
|67′
Марлос
Виктор Цыганков
Андре Силва
Диего Соуза
|73′
|76′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
|86′
Тарас Степаненко
Жоау Моутинью
Жоау Мариу
|87′
|87′
Евгений Коноплянка
Виталий Буяльский
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
1
Патрисиу
2
Канселу
3
Пепе
4
Диаш
5
Геррейру
15
Силва
10
Мариу
14
Карвалью
11
Силва
23
Соуза
7
Роналду
12
Пятов
21
Караваев
4
Кривцов
22
Матвиенко
13
Миколенко
15
Цыганков
8
Малиновский
6
Степаненко
17
Зинченко
14
Буяльский
19
Мораес
Украина
Расстановка 4‑5‑1
Группа B. Первый тур Португалия - Украина - 0:0 Ранее сборная России провалила начало отбора на Евро-2020.
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