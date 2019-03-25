Футбол
Португалия — Сербия: Роналду и Спаич сыграют с первых минутЧемпионат вчера в 15:33
Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Сербии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоится сегодня, 25 марта, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
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