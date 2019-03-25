Португалия — Сербия: Роналду и Спаич сыграют с первых минутЧемпионат вчера в 15:33

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Сербии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоится сегодня, 25 марта, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Португалия — Сербия: Роналду и Спаич сыграют с первых минут

Политика Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в понедельник дал разрешение на использование одного миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщается на официальном сайте минобороны США.

Общество Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.

Экономика Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).

Политика Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.

Общество Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.

Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

Гаджеты Apple представила новые сервисы 25 марта Apple анонсировала запуск новых сервисов, а также обновление существующих программных продуктов.

Политика Первый вице-губернатор Курганской области подал в отставку Первый замгубернатора Курганской области-директор департамента агропромышленного комплекса региона Сергей Пугин покидает пост.

Энергетика Странам ЕС предлагается активнее оплачивать в евро импорт нефти и газа Странам ЕС предлагается активнее оплачивать в евро импорт нефти и газа Еврокомиссия (ЕК) 31 марта завершит сбор экспертных мнений и позиций стран ЕС по проекту инициативы, направленной на увеличение расчетов в евро в энергетических сделках.

Политика В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.

Происшествия В Бурятии депутату незаконно отдали в аренду озеро у Байкала Следственный комитет возбудил уголовное дело В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту предоставления в аренду депутату города Северобайкальск озера под видом земельного участка.

Происшествия На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар В Махачкале на центральном рынке произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Политика Раскрыт план Порошенко в случае проигрыша выборов Издание «Украинская правда», ссылаясь на штаб Порошенко, сообщает о том, что, если кандидат проиграет выборы, он намерен переименовать партию и сделать ставку на выборы в парламент.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Политика Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.

Политика СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле «США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.

Общество Красноярским водителям рекомендуют не торопиться с заменой автошин Красноярским водителям рекомендуют не торопиться с заменой зимних автошин на летние.

Экономика Фондовый рынок предрекает рецессию в США Замедление в США чревато охлаждением мировой экономики, что означает и возможное снижение нефтяных котировок, и обвал фондовых индексов в РФ.

Политика Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила канадская правозащитная организация "Ради беженцев".

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.