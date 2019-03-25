Футбол

Португалия — Сербия: Роналду и Спаич сыграют с первых минутЧемпионат вчера в 15:33

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Сербии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоится сегодня, 25 марта, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
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Роналду и Тадич сошлись за две недели до ЛЧ. У Криша травма, серба чуть не убил Пепе

Sport24.ruвчера в 17:20

Португалия — Сербия: Роналду и Спаич сыграют с первых минут

Чемпионатвчера в 15:33

Сборная Португалии чудом не сумела одолеть сербов, Роналду получил травму

Евро-футбол.рувчера в 17:43

Португалия - Сербия: составы команд

Спорт-Экспрессвчера в 15:00

Игрок «Краснодара» Спайич – в основе Сербии на матч с португальцами

Бомбардир.рувчера в 15:44
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Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Обновлено вчера в 19:44
Политика

Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в понедельник дал разрешение на использование одного миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщается на официальном сайте минобороны США.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 20:51
Космос

NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос

Обновлено вчера в 23:01
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
Обновлено вчера в 23:01
Гаджеты

Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»

У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено вчера в 07:33
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено вчера в 09:04
Политика

Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов

Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
Обновлено вчера в 21:58
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено вчера в 11:07
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты

Apple представила новые сервисы

25 марта Apple анонсировала запуск новых сервисов, а также обновление существующих программных продуктов.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено вчера в 07:31
Политика

Первый вице-губернатор Курганской области подал в отставку

Первый замгубернатора Курганской области-директор департамента агропромышленного комплекса региона Сергей Пугин покидает пост.
Обновлено в 00:23
Энергетика

Странам ЕС предлагается активнее оплачивать в евро импорт нефти и газа

Странам ЕС предлагается активнее оплачивать в евро импорт нефти и газа Еврокомиссия (ЕК) 31 марта завершит сбор экспертных мнений и позиций стран ЕС по проекту инициативы, направленной на увеличение расчетов в евро в энергетических сделках.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники

Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

В Бурятии депутату незаконно отдали в аренду озеро у Байкала

Следственный комитет возбудил уголовное дело В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту предоставления в аренду депутату города Северобайкальск озера под видом земельного участка.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар

В Махачкале на центральном рынке произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Раскрыт план Порошенко в случае проигрыша выборов

Издание «Украинская правда», ссылаясь на штаб Порошенко, сообщает о том, что, если кандидат проиграет выборы, он намерен переименовать партию и сделать ставку на выборы в парламент.
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом

Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие

Россия передала Сирии медоборудование для оснащения больниц в Тартусе

Россия передала Сирии высокотехнологичное медицинское оборудование для оснащения больниц города Тартуса.
Обновлено вчера в 22:10
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

Мексика потребовала от Испании извинений за преступления конкистадоров

Обновлено вчера в 22:02
Общество

Красноярским водителям рекомендуют не торопиться с заменой автошин

Красноярским водителям рекомендуют не торопиться с заменой зимних автошин на летние.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Фондовый рынок предрекает рецессию в США

Замедление в США чревато охлаждением мировой экономики, что означает и возможное снижение нефтяных котировок, и обвал фондовых индексов в РФ.
Обновлено 24 марта в 12:41
Политика

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ

Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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