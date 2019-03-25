Футбол
Португалия — Сербия 1:1 (2-й тайм)RT на русском 16:55
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Эштадиу да Луш»
|7′
Душан Тадич
|21′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Криштиану Роналду
Пицци
|30′
Данилу Перейра
|42′
Пепе
|45′+1′
Диего Соуза
Андре Силва
|57′
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
1
Патрисиу
2
Канселу
3
Пепе
4
Диаш
5
Геррейру
14
Карвалью
13
Перейра
15
Силва
11
Силва
9
Силва
20
Пицци
1
Дмитрович
2
Рукавина
4
Миленкович
5
Спаич
11
Младенович
17
Лазович
18
Радонич
10
Тадич
6
Максимович
22
Ляйич
9
Митрович
Сербия
Расстановка 4‑5‑1
На 29-ой минуте отборочного матча чемпионата Европы по футболу-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму. Игрок не сумел продолжить встречу и был заменён на игрока «Бенфики» Пицци. Ранее сообщалось, что Роналду попросил «Ювентус» приобрести Варана.
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