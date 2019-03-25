Футбол

Португалия — Сербия 1:1 (2-й тайм)RT на русском 16:55

Португалия — Сербия
1 – 1
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Эштадиу да Луш»
7′
Душан Тадич
21′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Криштиану Роналду
Пицци
30′
Данилу Перейра
42′
Пепе
45′+1′
Диего Соуза
Андре Силва
57′
На 29-ой минуте отборочного матча чемпионата Европы по футболу-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму. Игрок не сумел продолжить встречу и был заменён на игрока «Бенфики» Пицци. Ранее сообщалось, что Роналду попросил «Ювентус» приобрести Варана.
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