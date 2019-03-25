Футбол

Португалия — Сербия 1:1RT на русском 16:55

Португалия — Сербия
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эштадиу да Луш»
7′
Душан Тадич
21′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Криштиану Роналду
Пицци
30′
Данилу Перейра
42′
Пепе
45′+1′
Диего Соуза
Андре Силва
57′
69′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
77′
Филип Младенович
79′
Урош Спаич
Рафа Силва
Гонсалу Гедеш
84′
87′
Душан Тадич
87′
Адем Ляйич
Сергей Милинкович-Савич
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру. На 29-й минуте отборочного матча ЧЕ-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Криштиану Роналду – о матче с Сербией: «Когда мяч не хочет идти в ворота, он в них не идет»

Матч ТВ19:52

Португалия и Сербия сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы

Советский спорт17:44

Португалия сыграла вничью с Сербией в матче отбора Евро-2020

Чемпионат17:42

Крстаич: «Травма Роналду выбила сборную Португалию из колеи»

Sport24.ru19:53

У Криштиану украли пенальти? Португальцы жалуются на судейство

Спорт-Экспресс19:48

Португалия без Роналду не смогла дожать Сербию в матче отбора к Евро-2020

Газета.Ru18:15

Очень плохой вечер Роналду: разбили нос, дернул мышцу

Sports.ru18:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

США испытали над Тихим океаном две противоракеты

Обновлено в 17:39
Происшествия

Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве

Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Политика

Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов

Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что из 100 бывших губернаторов большинство стали членами Совфеда, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, некоторые перешли в государственный или частный бизнес.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» передали в прокуратуру

Обновлено в 06:00
Гаджеты

Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card

Обновлено в 13:59
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Политика

Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита

Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Спорт

Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону

Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа

Обновлено в 16:03
Технологии

Первый бесполый голосовой помощник разработали в Дании

В датском креативном агентстве Virtue Nordic разработали голосовой помощник с голосом неопределенного пола.
Обновлено в 11:32
Наука

В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»

Обновлено в 19:33
Общество

Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Авто

Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин на 4%

Объем выпуска автомобилей в феврале составил 32,1 тысячи автомобилей, что на 5% больше, чем в феврале прошлого года.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Три человека погибли после столкновения грузовиков под Вологдой

Обновлено в 19:52
Политика

Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле

Обновлено в 17:37
Политика

Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Футбол

«Манчестер Сити» смиксовал 9 комплектов формы от Nike

Обновлено в 08:57
Общество

Милиционеры задержали активистов оппозиции в Минске

Несанкционированные акции оппозиции в Минске приурочены к Дню Воли, который в стране отмечают 25 марта.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Брежнева призналась, что делала лазерную коррекцию зрения

Обновлено в 11:51
Экономика

Чистая прибыль «Газпром-медиа» в 2018 составила 2,2 млрд рублей

Чистая прибыль холдинга "Газпром-медиа" в 2018 году составила 2,2 млрд рублей против чистого убытка в размере 3,47 млрд в 2017 году.
Обновлено в 16:38
Общество

Врио губернатора оценил состояние Челябинска на «двойку»

Обновлено в 13:40
Общество

Кенийский монах получил $1 млн как лучший учитель мира

Обновлено в 04:44
Происшествия

Суд продлил арест обвиняемому в краже картины Куинджи

Обновлено в 12:01
Футбол

«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро

По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Политика

Миротворцы ООН выдавят российские войска из Донбасса, — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россию заставят согласиться с введением миротворцев ООН на Донбасс.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное