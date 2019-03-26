Футбол

Португалия — Сербия 1:1RT на русском 16:55

Португалия — Сербия
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эштадиу да Луш»
7′
Душан Тадич
21′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Криштиану Роналду
Пицци
30′
Данилу Перейра
42′
Пепе
45′+1′
Диего Соуза
Андре Силва
57′
69′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
77′
Филип Младенович
79′
Урош Спаич
Рафа Силва
Гонсалу Гедеш
84′
87′
Душан Тадич
87′
Адем Ляйич
Сергей Милинкович-Савич
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру. На 29-й минуте отборочного матча ЧЕ-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму.
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