Португалия — Сербия 1:1ProstoProSport 25 марта в 17:12

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против команды Сербии получил травму и был заменен. На 29-й минуте вместо Роналду на поле вышел полузащитник «Бенфики» Пицци.

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

Общество Почти 70 процентов Венесуэлы остаётся без Интернета из-за блэкаута После массового отключения электроэнергии, произошедшего 25 марта, 69 процентов Венесуэлы остаётся без Интернета.

Общество Священники напечатали фото порноактеров на религиозных брошюрах В Испании католические священники из приходов Сан-Мартин и Сан-Висенте-де-О-Гров распространили брошюру про семейную жизнь, сопроводив ее фотографиями порноактеров – Джонни Синса, известного в России, как «лысый из Браззерс», и Джейден Джеймс.

Здоровье Помощь гражданам в состоянии алкогольного опьянения обсудят в Мособлдуме Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев сообщил, что в планах Комитета на второй квартал текущего года — обсудить развитие медпомощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения.

Политика В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы» Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».

Политика Левченко предложил Путину запретить экспорт круглого леса Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на имя президента России Владимира Путина письмо, в котором предложил полностью запретить экспорт древесины в виде круглого леса.

Происшествия Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.

Авто Почему Ford сворачивает бизнес в России Совместное предприятие Ford Sollers, которое занимается производством автомобилей американской марки в России, существенно сокращает свой бизнес и уходит из сегмента легковых автомобилей.

Кино Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.

Экономика Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 году Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд.

Политика Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс "Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.

Политика Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.

Кино Скончался актер и режиссер Эрекле Бадурашвили Грузинский кинорежиссер Эрекле Бадурашвили скончался в возрасте 57 лет в Тбилиси.

Политика В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.

Политика В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Политика Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.

Политика Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.

Политика Источник РИА «Новости» сообщил, что Дворкович уехал из России Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович уехал из России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на анонимный источник в окружении Дворковича.

Хоккей «Бостон» обыграл «Рейнджерс» благодаря хет-трику Пастрняка В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3. Главным героем встречи стал форвард хозяев Давид Пастрняк, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи.

Происшествия Стало известно, где будет содержаться арестованный экс-министр Абызов Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества.

Здоровье Главный диетолог рассказал, как можно побороть ожирение в России Диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян заявил о том, что ежедневный рацион питания российских граждан нуждается в срочной корректировке.