Футбол

Португалия — Швейцария 3:1Metaratings вчера в 16:37

Португалия — Швейцария
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, вчера
Стадион «Драган»
Криштиану Роналду
25′
57′
Рикардо Родригес
Пепе
Жозе Фонте
63′
66′
Гранит Джака
68′
Фабиан Шер
Жоау Феликс
Гонсалу Гедеш
70′
71′
Денис Закария
Эдмилсон Фернандеш
83′
Стивен Цубер
Ренато Штеффен
85′
Джердан Шакири
Криштиану Роналду
88′
89′
Ремо Фройлер
Йосип Дрмич
Криштиану Роналду
90′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
90′+1′
Сборная Португалии в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА обыграла Швейцарию. На 25-й минуте Криштиану Роналду забил со штрафного, отличившись за сборную впервые со времени ЧМ-2018.
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