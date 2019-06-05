Футбол
Португалия — Швейцария 1:1 (2-й тайм)REGNUM 02:46
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Криштиану Роналду
|25′
|57′
Рикардо Родригес
Пепе
Жозе Фонте
|63′
|66′
Гранит Джака
|43%
|Владение мячом
|57%
|4
|Удары в сторону ворот
|8
|1
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|6
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Португалия
Расстановка 4‑4‑2
1
Патрисиу
20
Семеду
6
Фонте
4
Диаш
5
Геррейру
16
Фернандеш
18
Невеш
14
Карвалью
10
Силва
23
Феликс
7
Роналду
1
Зоммер
22
Шер
5
Аканджи
13
Родригес
2
Мбабу
17
Закария
10
Джака
8
Фройлер
14
Цубер
23
Шакири
9
Сеферович
Швейцария
Расстановка 3‑5‑2
Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня. В турнире примут участие четыре сборные — Португалии, Швейцарии, Англии и Нидерландов. Полуфинальные игр турнира состоятся в городах Порту и Гимарайнш 5 и 6 июня.
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