Футбол

Португалия — Нидерланды 1:0 (2-й тайм)Нева Спорт 14:45

Португалия — Нидерланды
1 – 0
2-й тайм
Лига наций УЕФА, Финал
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
Сборные Голландии и Португалии начали матч финала розыгрыша Лиги наций. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту, Португалия. Главный арбитр встречи — испанец Ундиано Мальенко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Португалия все-таки дожала Голландию, Промес вышел спасать свою сборную: онлайн финала Лиги Наций и лучшие моменты

Матч ТВ14:13

Футбол. Португалия — Голландия. Видеотрансляция, смотреть онлайн. Финал Лиги наций

Sport24.ru14:40

Португалия – Голландия: кто станет первым победителем Лиги Наций?

Все про Спорт рувчера в 23:51

Португалия — Нидерланды: Роналду и ван Дейк — в стартовых составах

Чемпионат13:35

Экспресс дня 9 июня. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ru02:35

Лига наций. Финал. Португалия против Голландии – 1:0. Видеотрансляция и текстовая трансляция

Sports.ru05:00

Португалия - Нидерланды ~ прогноз на финал Лиги Наций: португальцы вновь нацелились на титул?

Sport-placeвчера в 03:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
Политика

На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – экзитпол

Обновлено в 15:49
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Политика

Спикер парламента Молдавии намерена обратиться в ЕСПЧ после решения КС

Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный в эфире телеканала RTR Moldova заявила, что в понедельник, 10 июня, намерена подписать обращение в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбой оценить решение Конституционного суда (КС) страны относительно роспуска законодательного органа республики.
Обновлено в 15:28
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год

Обновлено в 05:46
Автоспорт

Феттель случайно назвал Хэмилтона красивым

Феттель, описывая работу соперника на автодроме в Монреале, хотел использовать слово "искусный" (handy — англ.), но вместо этого назвал британца красивым (handsome — англ.).
Обновлено вчера в 19:47
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Финансы

Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля?

Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
Обновлено в 06:52
Политика

Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову

Обновлено в 14:53
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 12:15
Общество

Более 500 человек удалили с ЕГЭ-2019 за нарушения – Рособрнадзор

С начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения было удалено более 500 участников.
Обновлено в 13:14
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Авто

Эксперимент показал влияние музыки в машине на водителя

Инициаторы эксперимента задались вопросом о том, есть ли связь между навыками водителя и звучащей в салоне музыкой, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 13:20
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Политика

Трамп объявил о начале «великолепного» сотрудничества США и Мексики

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения между Соединёнными Штатами и Мексикой выйдут на новый уровень после достижения странами соглашения по пошлинам и мигрантам.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики

Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил результаты анализов журналиста "Медузы" Ивана Голунова на наркотики.
Обновлено в 15:53
Авто

Hennessey HPE800 Escalade сразился на прямой с Ferrari 488 GTB

Одним из последних творений специалистов Hennessey является модернизированный Cadillac Escalade с пакетом HPE800.
Обновлено в 12:22
Хоккей

Панарину могут предложить контракт на 11 млн долларов в год

Панарин будет получать около 10,5-11 млн долларов в год, если согласится подписать контракт, сообщает журналист Columbus Dispatch Брайан Хеджер в твиттере.
Обновлено в 14:25
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Здоровье

Зеленка, йод, хлоргексидин: чем опасны популярные антисептики

Скоро спиртовой раствор копеечного красителя пустили в массовое производство, ведь Советскому Союзу, граждане которого постоянно строили, осваивали или воевали, антисептиков нужно было побольше да подешевле.
Обновлено в 07:20
Теннис

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:29
Футбол

Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионате Мексики

Напомним, что контракт Дзагоева с ЦСКА истекает 1 июля.
Обновлено в 04:42
Политика

ЕС официально признал новое правительство Молдавии

Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Экономика

Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения

Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Общество

Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ

В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено вчера в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
Лига наций УЕФАБольше новостей по теме
Главное