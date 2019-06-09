Португалия — Нидерланды 1:0 (2-й тайм)Нева Спорт 14:45

Сборные Голландии и Португалии начали матч финала розыгрыша Лиги наций. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту, Португалия. Главный арбитр встречи — испанец Ундиано Мальенко.

Все про Спорт ру

Политика Спикер парламента Молдавии намерена обратиться в ЕСПЧ после решения КС Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный в эфире телеканала RTR Moldova заявила, что в понедельник, 10 июня, намерена подписать обращение в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбой оценить решение Конституционного суда (КС) страны относительно роспуска законодательного органа республики.

Автоспорт Феттель случайно назвал Хэмилтона красивым Феттель, описывая работу соперника на автодроме в Монреале, хотел использовать слово "искусный" (handy — англ.), но вместо этого назвал британца красивым (handsome — англ.).

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Российский певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России 12 июня.

Футбол Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Финансы Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля? Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.

Общество Более 500 человек удалили с ЕГЭ-2019 за нарушения – Рособрнадзор С начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения было удалено более 500 участников.

Общество Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.

Авто Эксперимент показал влияние музыки в машине на водителя Инициаторы эксперимента задались вопросом о том, есть ли связь между навыками водителя и звучащей в салоне музыкой, сообщает издание «Невские новости».

Общество Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Трамп объявил о начале «великолепного» сотрудничества США и Мексики Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения между Соединёнными Штатами и Мексикой выйдут на новый уровень после достижения странами соглашения по пошлинам и мигрантам.

Происшествия Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил результаты анализов журналиста "Медузы" Ивана Голунова на наркотики.

Авто Hennessey HPE800 Escalade сразился на прямой с Ferrari 488 GTB Одним из последних творений специалистов Hennessey является модернизированный Cadillac Escalade с пакетом HPE800.

Хоккей Панарину могут предложить контракт на 11 млн долларов в год Панарин будет получать около 10,5-11 млн долларов в год, если согласится подписать контракт, сообщает журналист Columbus Dispatch Брайан Хеджер в твиттере.

Происшествия В Уфе произошла стрельба возле автовокзала В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.

Кино В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр» Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.

Здоровье Зеленка, йод, хлоргексидин: чем опасны популярные антисептики Скоро спиртовой раствор копеечного красителя пустили в массовое производство, ведь Советскому Союзу, граждане которого постоянно строили, осваивали или воевали, антисептиков нужно было побольше да подешевле.

Футбол Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионате Мексики Напомним, что контракт Дзагоева с ЦСКА истекает 1 июля.

Политика ЕС официально признал новое правительство Молдавии Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Политика Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Экономика Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.