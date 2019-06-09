Футбол
Португалия — Нидерланды 1:0 (2-й тайм)Нева Спорт 14:45
Лига наций УЕФА, Финал
Стадион «Драган»
|46′
Райан Бабел
Куинси Промес
|60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
|60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
|75′
|43%
|Владение мячом
|57%
|4
|Удары в сторону ворот
|–
|6
|Удары в створ ворот
|1
|2
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|3
|5
|Фолы
|11
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Португалия
Расстановка 4‑5‑1
1
Патрисиу
20
Семеду
6
Фонте
4
Диаш
5
Геррейру
10
Силва
13
Перейра
16
Фернандеш
14
Карвалью
15
Силва
7
Роналду
1
Силлесен
22
Думфрис
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
15
де Рон
8
Вейналдум
21
Де Йонг
20
ван де Бек
10
Депай
11
Промес
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
Сборные Голландии и Португалии начали матч финала розыгрыша Лиги наций. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту, Португалия. Главный арбитр встречи — испанец Ундиано Мальенко.
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Португалия - Нидерланды ~ прогноз на финал Лиги Наций: португальцы вновь нацелились на титул?
Sport-placeвчера в 03:28
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
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