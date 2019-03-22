Футбол

Португалия и Украина не забили голов в матче отбора Евро-2020Sport24.ru вчера в 17:39

Португалия — Украина
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эштадиу да Луш»
Рубен Невеш
Рафа Силва
62′
67′
Марлос
Виктор Цыганков
Андре Силва
Диего Соуза
73′
76′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
86′
Тарас Степаненко
Жоау Моутинью
Жоау Мариу
87′
87′
Евгений Коноплянка
Виталий Буяльский
Сборные Португалии и Украины сыграли вничью в матче 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020. В этой встрече голов забито не было, игра завершилась со счетом 0:0.
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