Футбол

Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020Газета.Ru 18:37

Португалия — Украина
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эштадиу да Луш»
Рубен Невеш
Рафа Силва
62′
67′
Марлос
Виктор Цыганков
Андре Силва
Диего Соуза
73′
76′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
86′
Тарас Степаненко
Жоау Моутинью
Жоау Мариу
87′
87′
Евгений Коноплянка
Виталий Буяльский
В рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с Украиной, передает "Советский спорт". Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 0:0.
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