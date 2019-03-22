Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020Газета.Ru 18:37

В рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с Украиной, передает "Советский спорт". Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 0:0.

Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020

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