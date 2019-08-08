Футбол
«Порту» заявил Касильяса на сезонSoccer.ru 10:21
Вратарь «Порту» Икер Касильяс попал в заявку команды на сезон, несмотря на проблемы с сердцем. По информации источника, испанский вратарь есть в списке игроков, готовых принять участие в матчах сезона 2019/20.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Происшествия
Мосгорсуд освободил из-под стражи гадалку полковника Захарченко
Мосгорсуд выпустил из-под стражи гадалку Нону Михай, признанную виновной по делу о хищениях в Нота-банке и осужденную на 3,5 года.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева доставили к следователям
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который сдался силовикам после штурма, отвезли в главное следственное управление ГКНБ.
Обновлено в 10:34
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии
Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития.
Обновлено в 07:52
Наука
Участники инженерной школы «Квантоград» в Пензе разработали модель арктической станции
Участники международной инженерной школы "Квантоград", которая прошла в Пензе на базе детского технопарка "Кванториум НЭЛ", разработали макет арктической станции, а также модели изделий, которые после усовершенствования можно использовать для освоения Арктики.
Обновлено вчера в 11:34
Здоровье
Врачи назвали полезные свойства баклажанов
Обновлено в 02:23
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины
Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
В посольстве США на Украине отметили «храбрость» Зеленского
Посольство США на Украине похвалило за «храбрость и сдержанность» президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:26
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Наука
Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения.
Обновлено в 05:36
Политика
Жээнбеков обвинил Атамбаева в нарушении Конституции Кыргызстана
"Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона", — отметил Жээнбеков.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Милла Йовович заявила о третьей беременности
Голливудская актриса Милла Йовович заявила о третьей беременности.
Обновлено в 00:45
Здоровье
Врач рассказала, кому надо забыть про сыр с плесенью
Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова считает, что любому человеку следует контролировать порцию сыра.
Обновлено в 09:40
Кино
Тарантино пообещал выпустить расширенную версию «Однажды в Голливуде»
DVD-версия фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» будет включать вырезанные сцены, которые не вошли в оригинальную версию картины.
Обновлено в 10:42
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
СМИ напомнили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»
Соединенные Штаты и ряд стран Европы обсуждают проект трубопровода EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), который будет поставлять газ в ЕС из Восточного Средиземноморья, пишет Ефтимис Ангелудис — журналист немецкого издания Junge Welt.
Обновлено в 10:35
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Японские изобретатели из Высшей школы медиа и дизайна Университета Кейо сконструировали робот-хвост, который призван улучшить баланс и ловкость носителя.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать Галяминой в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не регистрировать кандидатом в Мосгордуму муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину.
Обновлено в 10:13
Интернет
Подрядчики Microsoft рассказали о прослушке разговоров в Skype
Подрядчики (название организации не разглашается) рассказали, что система автоматического перевода слов, встроенная в Skype, работает с помощью искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:31
Политика
К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.
Обновлено в 10:02
Транспорт
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси.
Обновлено в 06:12
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40