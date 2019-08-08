Футбол

«Порту» заявил Касильяса на сезонSoccer.ru 10:21

Вратарь «Порту» Икер Касильяс попал в заявку команды на сезон, несмотря на проблемы с сердцем. По информации источника, испанский вратарь есть в списке игроков, готовых принять участие в матчах сезона 2019/20.
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«Порту» внес Касильяса в заявку на чемпионат Португалии

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«Порту» рассчитывает на Касильяса в чемпионате Португалии

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«Порту» рассчитывает на Касильяса в чемпионате Португалии

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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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