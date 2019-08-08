Футбол

«Порту» заявил Касильяса на чемпионат ПортугалииЕвро-футбол.ру 10:35

Голкипер "Порту" Икер Касильяс был внесён в заявку команды на чемпионат Португалии под первым номером, сообщает A Bola. В мае Касильяс перенёс сердечный приступ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Порту» внес Касильяса в заявку на чемпионат Португалии

Sport24.ru10:14

«Порту» рассчитывает на Касильяса в чемпионате Португалии

Матч ТВ08:57

«Порту» заявил перенесшего инфаркт Касильяса для участия в чемпионате Португалии

Спорт-Экспресс10:20

«Порту» заявил Касильяса на сезон-2019/20

Sports.ru10:08

«Порту» заявил Касильяса на сезон-2019/20

Чемпионат09:51

«Порту» рассчитывает на Касильяса в чемпионате Португалии

Sportbox.RU08:57

«Порту» заявил Касильяса на сезон

Soccer.ru10:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Происшествия

Атамбаев доставлен в МВД Киргизии

Обновлено в 11:14
Футбол

Сегодня «Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы

"Спартак" сегодня стартует в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 06:12
Происшествия

На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек

В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Политика

МИД РФ признал агитацией информацию Госдепа США о митинге в Москве

Явную агитацию представляет собой опубликованная 2 августа на странице Управления по консульским вопросам Госдепа США в Twitter подробная информация о несанкционированной акции в Москве.
Обновлено в 12:09
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено в 10:36
Политика

В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину

Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В районе сгоревшего склада боеприпасов снова эвакуировали население

Для безопасности всех жителей попросили покинуть населенный пункт. 5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар.
Обновлено в 06:32
Хоккей

Олимпийская сборная России проиграла рижскому «Динамо»

Олимпийская сборная России со счетом 2:3 уступила рижскому «Динамо» в своем заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека

В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.
Обновлено в 08:17
Футбол

Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»

Обновлено в 08:59
Происшествия

Мосгорсуд освободил из-под стражи гадалку полковника Захарченко

Мосгорсуд выпустил из-под стражи гадалку Нону Михай, признанную виновной по делу о хищениях в Нота-банке и осужденную на 3,5 года.
Обновлено в 08:54
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге

Максименко заявил, что проводится проверка на причастность сотрудников СИЗО к передаче телефона и одежды арестантам.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие

Истребители США «перехватили» российские Ту-95 у Аляски

«Два истребителя F-22 и два самолёта CF-18 при поддержке самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, военно-транспортного самолёта C-130 Hercules и самолёта-заправщика KC-135 обнаружили и перехватили два самолёта Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:01
Общество

Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд

Обновлено в 10:51
Политика

Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем

«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Яшин получил новый административный арест на 10 суток

Обновлено в 11:22
Финансы

Трамп заявил о недовольстве курсом доллара

Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
Общество

Путин обсудил строительство дорог с главой Оренбургской области

Обновлено в 11:30
Политика

В бундестаге заявили о вкладе России в объединение Германии

По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских.
Обновлено в 03:46
Футбол

Футболист «Рубина» Данченко ждет красивой игры в матче с «Краснодаром»

Футболист казанского "Рубина" Олег Данченко рассказал, что ждет красивой игры в выездном матче премьер-лиги с "Краснодаром".
Обновлено в 10:15
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

Российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств, сообщили "Известия".
Обновлено в 12:10
Политика

США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»

Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Наука

Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление

Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
Общество

В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами

В МИД Финляндии восхитились спокойным и порядочным поведением россиян, которые стоят в очередях на получение финской визы.
Обновлено в 10:08
Наука

Обнаружен самый древний ископаемый лес в Азии

Китайские учёные обнаружили и рассказали о самом древнем лесном массиве в Азии.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

При обстреле района авиабазы Хмеймим погибли два сирийца

В Министерстве обороны России сообщили, что в Сирии в результате запуска снарядов со стороны боевиков в направлении российской авиабазы Хмеймим в соседнем поселении погибли двое сирийцев, ещё четверо пострадали.
Обновлено в 11:49
Транспорт

Госдума предложила новую версию законопроекта о деятельности такси

Комитет Госдумы по по транспорту и строительству предложил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси.
Обновлено вчера в 23:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное