Футбол
«Порту» заявил Касильяса на чемпионат ПортугалииЕвро-футбол.ру 10:35
Голкипер "Порту" Икер Касильяс был внесён в заявку команды на чемпионат Португалии под первым номером, сообщает A Bola. В мае Касильяс перенёс сердечный приступ.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Происшествия
Атамбаев доставлен в МВД Киргизии
Обновлено в 11:14
Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы
"Спартак" сегодня стартует в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 06:12
Происшествия
На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек
В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Политика
МИД РФ признал агитацией информацию Госдепа США о митинге в Москве
Явную агитацию представляет собой опубликованная 2 августа на странице Управления по консульским вопросам Госдепа США в Twitter подробная информация о несанкционированной акции в Москве.
Обновлено в 12:09
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено в 10:36
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину
Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В районе сгоревшего склада боеприпасов снова эвакуировали население
Для безопасности всех жителей попросили покинуть населенный пункт. 5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар.
Обновлено в 06:32
Хоккей
Олимпийская сборная России проиграла рижскому «Динамо»
Олимпийская сборная России со счетом 2:3 уступила рижскому «Динамо» в своем заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.
Обновлено в 08:17
Футбол
Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 08:59
Происшествия
Мосгорсуд освободил из-под стражи гадалку полковника Захарченко
Мосгорсуд выпустил из-под стражи гадалку Нону Михай, признанную виновной по делу о хищениях в Нота-банке и осужденную на 3,5 года.
Обновлено в 08:54
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Максименко заявил, что проводится проверка на причастность сотрудников СИЗО к передаче телефона и одежды арестантам.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
Истребители США «перехватили» российские Ту-95 у Аляски
«Два истребителя F-22 и два самолёта CF-18 при поддержке самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, военно-транспортного самолёта C-130 Hercules и самолёта-заправщика KC-135 обнаружили и перехватили два самолёта Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:01
Общество
Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд
Обновлено в 10:51
Политика
Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Яшин получил новый административный арест на 10 суток
Обновлено в 11:22
Финансы
Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
Политика
В бундестаге заявили о вкладе России в объединение Германии
По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских.
Обновлено в 03:46
Футбол
Футболист «Рубина» Данченко ждет красивой игры в матче с «Краснодаром»
Футболист казанского "Рубина" Олег Данченко рассказал, что ждет красивой игры в выездном матче премьер-лиги с "Краснодаром".
Обновлено в 10:15
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
Российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств, сообщили "Известия".
Обновлено в 12:10
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Наука
Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление
Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
Общество
В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами
В МИД Финляндии восхитились спокойным и порядочным поведением россиян, которые стоят в очередях на получение финской визы.
Обновлено в 10:08
Наука
Обнаружен самый древний ископаемый лес в Азии
Китайские учёные обнаружили и рассказали о самом древнем лесном массиве в Азии.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
При обстреле района авиабазы Хмеймим погибли два сирийца
В Министерстве обороны России сообщили, что в Сирии в результате запуска снарядов со стороны боевиков в направлении российской авиабазы Хмеймим в соседнем поселении погибли двое сирийцев, ещё четверо пострадали.
Обновлено в 11:49
Транспорт
Госдума предложила новую версию законопроекта о деятельности такси
Комитет Госдумы по по транспорту и строительству предложил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси.
Обновлено вчера в 23:22