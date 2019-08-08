Футбол
«Порту» внес Касильяса в заявку на чемпионат ПортугалииSport24.ru 10:14
«Порту» внес голкипера Икер Касильяса в заявку для участия в чемпионате Португалии сезона-2019/20, сообщает Eurosport.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика
Задержанный СК оппозиционер обвинил Навального и Соболь в своем аресте
Обвиняемый в участии в «массовых беспорядках» 27 июля Сергей Фомин, который ранее добровольно сдался полиции, заявил в интервью «Медиазоне», что ответственным за свое задержание по уголовному делу считает политиков Алексея Навального и Любовь Соболь.
Обновлено в 13:06
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГлавНИВЦ) при управлении делами президента продает сервисы, которые позволяют найти информацию о любом человеке.
Обновлено в 12:47
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Российскую журналистку заблокировали охранники Зеленского
Обновлено в 10:43
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме
По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Футбол
Тун — Спартак 0:2 (Перерыв)
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Происшествия
Начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Бишкека
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева с центральной площади столицы.
Обновлено в 13:25
Общество
Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы
В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Артисту Black Star поклонники испортили авто
Нашлись в числе поклонников Миши Марвина и максимально рассудительные фолловеры.
Обновлено в 11:30
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено в 09:35
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила
В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
Обновлено в 11:24
Политика
Более 100 тысяч человек подписали петицию «Новой» с требованием прекратить дело о массовых беспорядках
Петицию «Новой газеты» с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) против участников мирных акций протеста в Москве подписало более 100 тысяч человек.
Обновлено в 11:30
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Наука
В Ирландии найдено скопление неолитических памятников
Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга
Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович рассказала о своей беременности
Американская актриса Милла Йовович рассказала о том, что ждет ребенка. 43-летняя звезда станет матерью в третий раз.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку «Новой газеты» Елену Милашину за пикет памяти Натальи Эстемировой
Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку «Новой газеты» Елену Милашину за пикет памяти Натальи Эстемировой на Красной площади.
Обновлено в 12:30
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ
Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено в 09:51
Кино
Уэсли Снайпс сыграет в сиквеле «Поездки в Америку»
Актерский состав продолжения известной комедии "Поездка в Америку" 1988 года выпуска пополнился еще одной звездой прошлых лет.
Обновлено вчера в 16:28
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского»
Украинский разработчик Kidslox и испанская компания Qustodio уже подали антимонопольную жалобу на американскую корпорацию в Европейскую комиссию.
Обновлено в 04:50
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено в 12:55