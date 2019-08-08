«Порту» внес голкипера Икер Касильяса в заявку для участия в чемпионате Португалии сезона-2019/20, сообщает Eurosport.

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«Порту» внес Касильяса в заявку на чемпионат Португалии

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