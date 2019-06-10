Футбол

«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе ЛуишуProstoProSport вчера в 10:44

По информации издания, Консейсау уже переговорил с Зе Луишем и убедил его перейти в «Порту». Ожидается, что португальцы вышлют официальное предложение о его покупке уже завтра, 11 июня. «Спартак» хочет получит за него 10 млн евро, а португальцы готовы заплатить 8 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник: «Порту» близок к покупке у «Спартака» Зе Луиша за 8 млн евро

Советский спортвчера в 05:44

«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро

Газета.Ruвчера в 09:35

Зе Луиш и «Порту». Что говорят о сделке в Португалии

Спорт-Экспрессвчера в 08:50

СМИ: «Порту» намерен приобрести Зе Луиша

Матч ТВвчера в 05:57

Источник: ко вторнику «Порту» сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу

Чемпионатвчера в 10:32

«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе Луиша

Sport24.ruвчера в 05:36

A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов

Бомбардир.рувчера в 08:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Космос

Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Политика

Токаев победил на выборах президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, заручившись поддержкой более 70% голосов избирателей.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Убитый сводный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ — WSJ

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нам.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня

Со среды вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.
Обновлено вчера в 23:32
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено вчера в 02:05
Происшествия

Мошенница похитила у жителей Бурятии 46 млн рублей

В целом мошенница похитила у десяти человек более 46 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 20:47
Игры

Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»

В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).
Обновлено вчера в 22:17
Политика

WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

ЕГЭ по географии сдали не все российские выпускники

Рособрнадзором опубликованы результаты прошедшего 27 мая результаты Единого Государственного экзамена по географии – шесть процентов одиннадцатиклассников не набрали минимальных баллов По сведениям сотрудников Рособрнадзора шесть процентов выпускников, сдавших ЕГЭ по географии, не смогли набрать минимального количества баллов.
Обновлено вчера в 03:30
Общество

Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено вчера в 10:12
Общество

В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США

В CBP утверждают, что ни одно из фото пока не появилось в интернете.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков

В понедельник умер депутат Законодательного Собрания Петербурга от "Единой России" Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 17:33
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено вчера в 14:06
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков российской экономики

Всемирный банк опубликовал доклад об экономике России, в котором перечислил пять основных рисков, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26
Авто

Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus

Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.
Обновлено вчера в 14:09
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Власти Китая начали расследование по факту коррупции главы парткома города Хух-Хото

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:17
Музыка

Кавер пермского балалаечника восхитил музыкантов Queen

Участники легендарной группы разместили на официальной страничке коллектива в Instagram свой хит The show must go on, который россиянин Андрей Киряков исполнил на трёх балалайках.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой

Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено вчера в 15:56
Интернет

«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду

Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»

Полузащитник «Рубина» и сборной России Руслан Камболов продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает пресс-служба «быков».
Обновлено вчера в 08:07
Хоккей

Перрон: «Сент-Луис» выиграл пару матчей в Бостоне и собирается снова сделать это

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон прокомментировал поражение со счётом 1:5 в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зе Луиш
Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Кабо-Верде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сержиу Консейсау
Португальский футболист
Португальский футболист, завершивший карьеру в 2009 году, ныне - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное