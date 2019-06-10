Футбол
«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе ЛуишуProstoProSport 10:44
По информации издания, Консейсау уже переговорил с Зе Луишем и убедил его перейти в «Порту». Ожидается, что португальцы вышлют официальное предложение о его покупке уже завтра, 11 июня. «Спартак» хочет получит за него 10 млн евро, а португальцы готовы заплатить 8 млн.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца
Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 14:55
Политика
Зеленский предложил парламенту Украины отложить запуск рынка электроэнергии на год
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 13:23
Общество
В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Общество
Новотроицкая гимназистка набрала 97 баллов на ЕГЭ по литературе
Стали известны результаты ЕГЭ 2019 года по географии, литературе и математике базового уровня.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Наука
Нарушающий законы физики двигатель проверят в Германии
История науки знает тысячи проектов различных как вечных, так и невозможных двигателей, которые не проходили проверку множественными экспериментами.
Обновлено 07 июня в 00:18
Происшествия
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб
В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.
Обновлено в 14:15
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Гендиректор УАЗа и президент Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора компании Aurus, которая занимается производством президентского лимузина «Кортеж».
Обновлено в 13:25
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли
Шестая встреча серии, после которой "Блюз" могли бы выиграть всю серию, завершилась со счетом 5:1 в пользу "медведевой".
Обновлено в 03:15
Экономика
Британская валюта снизилась синхронно с ВВП
Британская валюта — фунт стерлингов — резко подешевела после выхода данных о динамике ВВП страны в апреле.
Обновлено в 08:51
Религия
Украинскую школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной веры»
Школьницу Кристину Велущак из Черновицкой области Украины не пустили на выпускной из-за религиозного конфликта.
Обновлено в 11:29
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Обновлено в 14:51
Экономика
Нефтетрейдер Total подал иск к Антипинскому НПЗ почти на 1 млрд рублей
Напомним, что в мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading.
Обновлено в 11:15
Футбол
Аргентина сыграла вничью с Японией на женском чемпионате мира
В рамках группового раунда женского чемпионата мира сборные Аргентины и Японии не смогли выявить победителя.
Обновлено в 14:32
Наука
В Британии обнаружено место падения крупнейшего в истории метеорита
Научные работники из Абединского и Оксфордского университетов обнаружили в Британии место падения крупнейшего в истории метеорита.
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Напиток Razer Respawn повысит «умственную производительность» геймеров
Компания Razer уже не первый раз экспериментирует с различными товарами.
Обновлено в 13:47
Общество
Выплаты по уходу за инвалидами повысят до 10 тысяч рублей
Депутаты намерены увеличить ежемесячную выплату до 10 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы.
Обновлено в 07:30
Политика
У Администрации президента Украины проходит митинг против снятия блокады с Донбасса
Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма счел важным обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления «режима тишины».
Обновлено в 13:15
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото
Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми.
Обновлено вчера в 07:57
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана
Посол США в России Джон Хантсман, который возглавляет американскую миссию с 2017 года, может к концу года покинуть свой пост и вернуться в Вашингтон.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки
Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.
Обновлено в 14:39