Футбол

«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе ЛуишуProstoProSport 10:44

По информации издания, Консейсау уже переговорил с Зе Луишем и убедил его перейти в «Порту». Ожидается, что португальцы вышлют официальное предложение о его покупке уже завтра, 11 июня. «Спартак» хочет получит за него 10 млн евро, а португальцы готовы заплатить 8 млн.
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Источник: ко вторнику «Порту» сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу

Чемпионат10:32

«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе Луиша

Sport24.ru05:36

СМИ: «Порту» намерен приобрести Зе Луиша

Матч ТВ05:57

Источник: «Порту» близок к покупке у «Спартака» Зе Луиша за 8 млн евро

Советский спорт05:44

Зе Луиш и «Порту». Что говорят о сделке в Португалии

Спорт-Экспресс08:50

A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов

Бомбардир.ру08:38

«Порту» готов заплатить за Зе Луиша 10 млн евро

Sports.ru06:15
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Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца

Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 14:55
Политика

Зеленский предложил парламенту Украины отложить запуск рынка электроэнергии на год

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 13:23
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Общество

Новотроицкая гимназистка набрала 97 баллов на ЕГЭ по литературе

Стали известны результаты ЕГЭ 2019 года по географии, литературе и математике базового уровня.
Обновлено в 08:05
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Наука

Нарушающий законы физики двигатель проверят в Германии

История науки знает тысячи проектов различных как вечных, так и невозможных двигателей, которые не проходили проверку множественными экспериментами.
Обновлено 07 июня в 00:18
Происшествия

В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб

В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.
Обновлено в 14:15
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Гендиректор УАЗа и президент Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора компании Aurus, которая занимается производством президентского лимузина «Кортеж».
Обновлено в 13:25
Политика

Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Хоккей

«Бостон» победил «Сент-Луис» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли

Шестая встреча серии, после которой "Блюз" могли бы выиграть всю серию, завершилась со счетом 5:1 в пользу "медведевой".
Обновлено в 03:15
Экономика

Британская валюта снизилась синхронно с ВВП

Британская валюта — фунт стерлингов — резко подешевела после выхода данных о динамике ВВП страны в апреле.
Обновлено в 08:51
Религия

Украинскую школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной веры»

Школьницу Кристину Велущак из Черновицкой области Украины не пустили на выпускной из-за религиозного конфликта.
Обновлено в 11:29
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Обновлено в 14:51
Экономика

Нефтетрейдер Total подал иск к Антипинскому НПЗ почти на 1 млрд рублей

Напомним, что в мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading.
Обновлено в 11:15
Футбол

Аргентина сыграла вничью с Японией на женском чемпионате мира

В рамках группового раунда женского чемпионата мира сборные Аргентины и Японии не смогли выявить победителя.
Обновлено в 14:32
Наука

В Британии обнаружено место падения крупнейшего в истории метеорита

Научные работники из Абединского и Оксфордского университетов обнаружили в Британии место падения крупнейшего в истории метеорита.
Обновлено в 04:01
Гаджеты

Напиток Razer Respawn повысит «умственную производительность» геймеров

Компания Razer уже не первый раз экспериментирует с различными товарами.
Обновлено в 13:47
Общество

Выплаты по уходу за инвалидами повысят до 10 тысяч рублей

Депутаты намерены увеличить ежемесячную выплату до 10 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы.
Обновлено в 07:30
Политика

У Администрации президента Украины проходит митинг против снятия блокады с Донбасса

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма счел важным обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления «режима тишины».
Обновлено в 13:15
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото

Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми.
Обновлено вчера в 07:57
Армия и оружие

В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева

Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана

Посол США в России Джон Хантсман, который возглавляет американскую миссию с 2017 года, может к концу года покинуть свой пост и вернуться в Вашингтон.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки

Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.
Обновлено в 14:39
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