«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе ЛуишуProstoProSport 10:44

По информации издания, Консейсау уже переговорил с Зе Луишем и убедил его перейти в «Порту». Ожидается, что португальцы вышлют официальное предложение о его покупке уже завтра, 11 июня. «Спартак» хочет получит за него 10 млн евро, а португальцы готовы заплатить 8 млн.

Спорт день за днем

«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Происшествия Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.

Политика Зеленский предложил парламенту Украины отложить запуск рынка электроэнергии на год Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года.

Общество В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».

Общество Новотроицкая гимназистка набрала 97 баллов на ЕГЭ по литературе Стали известны результаты ЕГЭ 2019 года по географии, литературе и математике базового уровня.

Политика Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Наука Нарушающий законы физики двигатель проверят в Германии История науки знает тысячи проектов различных как вечных, так и невозможных двигателей, которые не проходили проверку множественными экспериментами.

Происшествия В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.

Авто Назначен новый гендиректор производителя Aurus Гендиректор УАЗа и президент Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора компании Aurus, которая занимается производством президентского лимузина «Кортеж».

Политика Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде.

Экономика Британская валюта снизилась синхронно с ВВП Британская валюта — фунт стерлингов — резко подешевела после выхода данных о динамике ВВП страны в апреле.

Религия Украинскую школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной веры» Школьницу Кристину Велущак из Черновицкой области Украины не пустили на выпускной из-за религиозного конфликта.

Общество Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.

Экономика Нефтетрейдер Total подал иск к Антипинскому НПЗ почти на 1 млрд рублей Напомним, что в мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading.

Футбол Аргентина сыграла вничью с Японией на женском чемпионате мира В рамках группового раунда женского чемпионата мира сборные Аргентины и Японии не смогли выявить победителя.

Наука В Британии обнаружено место падения крупнейшего в истории метеорита Научные работники из Абединского и Оксфордского университетов обнаружили в Британии место падения крупнейшего в истории метеорита.

Гаджеты Напиток Razer Respawn повысит «умственную производительность» геймеров Компания Razer уже не первый раз экспериментирует с различными товарами.

Общество Выплаты по уходу за инвалидами повысят до 10 тысяч рублей Депутаты намерены увеличить ежемесячную выплату до 10 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы.

Политика У Администрации президента Украины проходит митинг против снятия блокады с Донбасса Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма счел важным обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления «режима тишины».

Гаджеты Huawei нашел российскую замену Android Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.

Шоу-бизнес В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми.

Армия и оружие В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).

Политика СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана Посол США в России Джон Хантсман, который возглавляет американскую миссию с 2017 года, может к концу года покинуть свой пост и вернуться в Вашингтон.