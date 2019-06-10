Футбол
«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе ЛуишуProstoProSport 10:44
По информации издания, Консейсау уже переговорил с Зе Луишем и убедил его перейти в «Порту». Ожидается, что португальцы вышлют официальное предложение о его покупке уже завтра, 11 июня. «Спартак» хочет получит за него 10 млн евро, а португальцы готовы заплатить 8 млн.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Политика
Зеленского обозвали губернатором Малороссии
В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:59
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Общество
10 управляющих компаний задолжали за тепло более 100 млн рублей
В УСТЭК назвали управляющие компании, которые задолжали ресурсоснабжающей организации большие суммы за тепло.
Обновлено в 05:19
Космос
Глава NASA не приедет на Байконур во время запуска «Союза» в июле
Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур 20 июля, когда пройдёт запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Общество
Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным
По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Происшествия
Хинштейн настаивает на информации о передаче дела Голунова СК
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что только что прокуратурой Москвы было подписано постановление о передаче уголовного дела журналиста Ивана Голунова из ГСУ ГУ МВД по Москве в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 18:59
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
Страдающий от алкоголизма отец Риты Дакоты пошел на поправку
Отец Риты Дакоты много лет страдает от алкоголизма и живет один в Беларуси.
Обновлено в 16:00
Музыка
Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G
Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.
Обновлено в 18:41
Кино
Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев»
Обновлено в 14:53
Футбол
Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020
Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота вышли в море на тренировки
Обновлено в 07:37
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Авто
Ателье Mansory представило улучшенный Bugatti Chiron
Интерьер не избежал внимания специалистов, и больше похож на кондитерскую, причем очень дорогую — сейчас Mansory продает такой доработанный Chiron с пробегом по цене 4 250 000 евро.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Власти США купят еще шесть машин в вертолетный отряд Трампа
США закупят еще шесть машин в вертолетный отряд президента США Дональда Трампа, стоимость контракта превысит полмиллиарда долларов, сообщил в понедельник Пентагон.
Обновлено в 18:28
Авто
Газонокосилка Honda снова установила рекорд скорости
Газонокосилка компании Honda снова стала самой быстрой в мире.
Обновлено в 09:23
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16