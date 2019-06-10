Футбол

«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе ЛуишуProstoProSport 10:44

По информации издания, Консейсау уже переговорил с Зе Луишем и убедил его перейти в «Порту». Ожидается, что португальцы вышлют официальное предложение о его покупке уже завтра, 11 июня. «Спартак» хочет получит за него 10 млн евро, а португальцы готовы заплатить 8 млн.
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Источник: ко вторнику «Порту» сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу

Чемпионат10:32

СМИ: «Порту» намерен приобрести Зе Луиша

Матч ТВ05:57

Зе Луиш и «Порту». Что говорят о сделке в Португалии

Спорт-Экспресс08:50

«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро

Газета.Ru09:35

Источник: «Порту» близок к покупке у «Спартака» Зе Луиша за 8 млн евро

Советский спорт05:44

«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе Луиша

Sport24.ru05:36

A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов

Бомбардир.ру08:38
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Общество

Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным

По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
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Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
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Хинштейн настаивает на информации о передаче дела Голунова СК

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что только что прокуратурой Москвы было подписано постановление о передаче уголовного дела журналиста Ивана Голунова из ГСУ ГУ МВД по Москве в ГСУ СК по Москве.
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В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Политика

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
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Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
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Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
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Страдающий от алкоголизма отец Риты Дакоты пошел на поправку

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Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G

Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.
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Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев»

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Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020

Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
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Сегодня в Москве открывается выставка «500-лет Тульскому кремлю»

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Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
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США закупят еще шесть машин в вертолетный отряд президента США Дональда Трампа, стоимость контракта превысит полмиллиарда долларов, сообщил в понедельник Пентагон.
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Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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