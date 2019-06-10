Футбол
«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе ЛуишуProstoProSport 10:44
По информации издания, Консейсау уже переговорил с Зе Луишем и убедил его перейти в «Порту». Ожидается, что португальцы вышлют официальное предложение о его покупке уже завтра, 11 июня. «Спартак» хочет получит за него 10 млн евро, а португальцы готовы заплатить 8 млн.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Музыка
Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Финансы
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице
Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Авто
С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов
В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.
Обновлено в 12:03
Футбол
Игуаин может заменить Джеко в «Роме»
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин попал в сферу интересов «Ромы», о чем сообщает Football Italia.
Обновлено в 07:50
Космос
Астрономы впервые зафиксировали плазменный выброс гигантской звезды
Астрономам удалось впервые зафиксировать корональные выбросы массы — мощнейшие извержения огромного количества горячей плазмы, которые до этого наблюдались только на Солнце, на далёкой звезде.
Обновлено в 05:36
Общество
Непоколебимый Жан Циглер: «Капитализм создал людоедский миропорядок» (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария) (Neue Zürcher Zeitung)
Снаружи сосед громко шумит бензопилой, и Жан Циглер (Jean Ziegler) также громко обращается к нам.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 13:24
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Игры
Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Paradox Interactive представила трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 на E3 2019.
Обновлено в 13:13
Политика
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Культура
«Спасителя мира» да Винчи нашли на яхте саудовского принца
Обновлено в 16:45
Происшествия
Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.
Обновлено в 15:04
Общество
У берегов США в Атлантическом океане заметили большую белую акулу-блогера
Большую белую акулу длиной более 2,7 метра заметили в Атлантическом океане у побережья Делмарвы (США), сообщает Fox News.
Обновлено в 17:10
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Общество
На фестивале «Времена и эпохи» пройдут 18 бесплатных лекций
Гостей фестиваля "Времена и эпохи" на этой неделе ждет программа из 18 увлекательных, разнообразных и непохожих друг на друга лекций, организованная Культурно-просветительским центром "Архэ", сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Обновлено в 10:24
Авто
В России сделали самый крутой вездеход в мире
Каждый год в России появляются все новые вездеходы. Как правило, на агрегатах УАЗ и ГАЗ.
Обновлено в 15:40
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Авто
Газонокосилка Honda установила очередной рекорд скорости
Газонокосилка Honda Mean Mower V2 вышла на новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места до 100 миль в час (161 километр в час).
Обновлено в 06:50
Экономика
Голикова: в России стало меньше бедных
Количество бедных в России сократилось за прошлый год на 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 05:32
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55