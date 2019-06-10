«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе ЛуишуProstoProSport 10:44

По информации издания, Консейсау уже переговорил с Зе Луишем и убедил его перейти в «Порту». Ожидается, что португальцы вышлют официальное предложение о его покупке уже завтра, 11 июня. «Спартак» хочет получит за него 10 млн евро, а португальцы готовы заплатить 8 млн.

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«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу

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