Футбол

«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе ЛуишуProstoProSport 10:44

По информации издания, Консейсау уже переговорил с Зе Луишем и убедил его перейти в «Порту». Ожидается, что португальцы вышлют официальное предложение о его покупке уже завтра, 11 июня. «Спартак» хочет получит за него 10 млн евро, а португальцы готовы заплатить 8 млн.
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Источник: ко вторнику «Порту» сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу

Чемпионат10:32

«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе Луиша

Sport24.ru05:36

СМИ: «Порту» намерен приобрести Зе Луиша

Матч ТВ05:57

Источник: «Порту» близок к покупке у «Спартака» Зе Луиша за 8 млн евро

Советский спорт05:44

Зе Луиш и «Порту». Что говорят о сделке в Португалии

Спорт-Экспресс08:50

A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов

Бомбардир.ру08:38

«Порту» готов заплатить за Зе Луиша 10 млн евро

Sports.ru06:15
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