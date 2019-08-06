Футбол
«Порту» сыграет против «Краснодара» без главного тренераВести.Ru вчера в 02:47
Футбольный клуб "Порту" проведет ближайший матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против российского "Краснодара" без своего главного тренера Сержиу Консейсау. Португальский специалист дисквалифицирован.
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Консейсау не сможет руководить «Порту» в первом матче Лиги чемпионов с «Краснодаром»
Советский спорт05 августа в 23:54
Консейсау: «Порту» заслуживает того, чтобы быть в групповом этапе Лиги чемпионов
Чемпионатвчера в 11:42
Главный тренер «Порту» из-за дисквалификации пропустит первую игру с «Краснодаром» в ЛЧ
Sport24.ru05 августа в 19:25
Главный тренер «Порту» не сможет руководить командой в первом матче ЛЧ с «Краснодаром» из-за дисквалификации
Sports.ru05 августа в 16:58
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:50, Вашингтон
Экономика
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали боевика
В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Обновлено в 02:38
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не употреблять дыню на голодный желудок
«Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка», — добавили в ведомстве.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
Ким Чен Ын назвал пуски ракет в КНДР предупреждением для США
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
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В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
Транспортное сообщение между двумя поселками нарушено в Охотском районе Хабаровского края, где вышедшие из берегов реки подтопили дорогу, а ливни - придомовые территории и подвалы домов в поселке Новая Иня, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:56
Политика
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Имена ответственных за катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом известны и будут обнародованы, несмотря на нежелание международного следствия во главе с прокуратурой Нидерландов предавать огласке множество важных обстоятельств, рассказал РИА Новости частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование этого дела по заказу неизвестного лица.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв автомобиля
Обновлено в 02:28
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Хоккей
Путин рассказал об уловках при работе в КГБ
Президент России Владимир Путин сравнил "шпионский" пиджак главы Федерации хоккея Владислава Третьяка с уловками, знакомыми ему по работе в КГБ.
Обновлено в 00:04
Технологии
«ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей
Позже разработчики действительно скрыли число лайков под постами сначала для Канады, а позже для ещё шести стран, включая Австралию, Италию, Бразилию и Японию.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
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Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Музыка
Москвичам дадут послушать интеллектуальную музыку
На открытой площадке столичного сада «Эрмитаж» состоится фестиваль джазовой музыки.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.
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Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
Санкции открыли новые имена в бизнесе. Кто сумел обойти эмбарго
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Супермодель Хайди Клум загорает топлес
Популярная модель Хайди Клум не перестает восхищать поклонников красотой.
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Общество
Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 9 августа
Несмотря на относительно высокую температуру, которая ожидается в Москве в ближайшие дни, в пятницу, 9 августа, в столицу придут ливни и сильный ветер.
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Шоу-бизнес
Юлианна Караулова сломала палец на Мальдивах, но не отказалась от йоги
Отечественная певица Юлианна Караулова во время отдыха на Мальдивах случайно сломала палец.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В Сочи три человека утонули во время шторма в море
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
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