Футбол
ФК «Порту» проведет матч с «Краснодаром» без главного тренераЮга.ру 01:15
Главный тренер португальского футбольного клуба «Порту» Сержиу Консейсау пропустит матч с «Краснодаром», который состоится 7 августа Матч состоится в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Главного тренера португальской команды дисквалифицировали в прошлом розыгрыше этого турнира.
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Главный тренер «Порту» пропустит матч против «Краснодара». Это последствия опоздания
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