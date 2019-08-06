Главный тренер португальского футбольного клуба «Порту» Сержиу Консейсау пропустит матч с «Краснодаром», который состоится 7 августа Матч состоится в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Главного тренера португальской команды дисквалифицировали в прошлом розыгрыше этого турнира.

ФК «Порту» проведет матч с «Краснодаром» без главного тренера

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