Футбол
«Порту» сыграет против «Краснодара» без главного тренераВести.Ru 02:47
Футбольный клуб "Порту" проведет ближайший матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против российского "Краснодара" без своего главного тренера Сержиу Консейсау. Португальский специалист дисквалифицирован.
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Главный тренер «Порту» пропустит матч против «Краснодара». Это последствия опоздания
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Происшествия
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Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору красного вина на примере вин Кубани. Об этом говорится в сообщении организации.
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Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
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Вентилем в квантовом компьютере называют устройство, которое производит логические операции. Информация в них кодируется в битах и кубитах.
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Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
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Армия и оружие
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Глава политического объединения "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил мнение, что для решения конфликта на юго-востоке Украины требуется целый ряд мер – при этом только принятия определенных законов не достаточно.
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Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.
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