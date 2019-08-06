Футбол
«Порту» сыграет против «Краснодара» без главного тренераВести.Ru 02:47
Футбольный клуб "Порту" проведет ближайший матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против российского "Краснодара" без своего главного тренера Сержиу Консейсау. Португальский специалист дисквалифицирован.
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Консейсау не сможет руководить «Порту» в первом матче Лиги чемпионов с «Краснодаром»
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Главный тренер «Порту» из-за дисквалификации пропустит первую игру с «Краснодаром» в ЛЧ
Sport24.ruвчера в 19:25
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