Футбол
«Порту» рассматривает голкипера «Ренна» на замену КасильясуМатч ТВ 01:29
Голкипер «Ренна» Томаш Коубек попал в сферу интересов «Порту». Сообщается, что португальский клуб видит в 26-летнем чехе замену Икеру Касильясу, который ранее перенес сердечный приступ. Контракт Коубека с «Ренном» рассчитан до лета 2021 года, трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.
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