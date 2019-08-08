«Порту» официально заявил испанского голкипера Икера Касильяса на сезон в португальскую лигу Испанец может быть заявлен на матчи нового сезона. Касильяс возвращается в команду после перенесенного инфаркта. Вратарю стало плохо прямо во время тренировки «Порту».

«Порту» рассчитывает на Касильяса в чемпионате Португалии

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