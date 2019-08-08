Футбол
«Порту» рассчитывает на Касильяса в чемпионате ПортугалииМатч ТВ 08:57
«Порту» официально заявил испанского голкипера Икера Касильяса на сезон в португальскую лигу Испанец может быть заявлен на матчи нового сезона. Касильяс возвращается в команду после перенесенного инфаркта. Вратарю стало плохо прямо во время тренировки «Порту».
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Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.
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Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
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Обновлено в 19:28
Авто
ГАЗ сконструировал конкурента пикапу Ford F-150
Уникальную модель ГАЗ 2308 «Атаман» выпустили в 1996 году. Новинка получила огромную вместительную кабину.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека
Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Обновлено в 14:33
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
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Политика
Зеленский пообещал провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уже в этом году провести в стране земельную реформу.
Обновлено в 09:06
Общество
В России в 2020 году планируют утвердить нацстандарт на школьную форму
Министр добавил, что такое уточнение к требованиям к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра» - когда качественные полушерстяные ткани не делают одежду безопаснее из-за синтетической подкладки.
Обновлено в 17:30
Футбол
Антон Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 08:35
Спорт
Проводники Токио: волейбольная сборная поборется за выход на Олимпиаду
Нынешний уровень мужской сборной России по волейболу позволяет ей рассчитывать на досрочный выход на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
В двух километрах от российской авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками.
Обновлено в 11:57
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Футбол
Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.
Обновлено в 16:44
Гаджеты
Samsung представила новый Samsung Galaxy Note 10
Обновлено в 13:10
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Председатель партии "Здоровая Сербия", бывший кандидат в президенты страны, Милан Стаматович предложил подписать межгосударственный договор, который передаст Косово в своеобразное пользование России.
Обновлено в 11:50
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Экономика
Исследование Antal: зарплату в этом году повысили максимальному за пять лет числу россиян
Повышение зарплаты было в этом году у максимального за пять лет числа россиян.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
В Индии рухнул российский истребитель Су-30
Обновлено в 17:43
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии
Сборная России одержала победу над Венесуэлой (69:54) на международном турнире в Италии.
Обновлено в 13:53
Гаджеты
AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3
Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Ален Делон лечится в Швейцарии после инсульта
Известный французский актер Ален Делон в настоящее время проходит лечение в одной из швейцарских клиник после инсульта, сообщает в четверг AFP со ссылкой на слова его сына Энтони Делона.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Уголовное дело против ФБК вызывает у юристов множество вопросов
Следственный комитет России (СКР) в четверг заблокировал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и региональных штабов Алексея Навального в связи с расследованием дела об отмывании денег.
Обновлено в 17:35
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине
В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено в 09:27
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Михаила Фридмана в суд
Вызвать миллиардера Михаила Фридмана в суд в качестве подозреваемого потребовала прокуратура Испании по делу Zed WorldWide, 5 августа сообщила газета El Pais.
Обновлено 06 августа в 08:16
Политика
Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы
8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 13:17