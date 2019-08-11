Футбол
«Порту» проиграл «Жил Висенте» в стартовом туре чемпионата ПортугалииЧемпионат 18:11
Чемпионат Португалии, сегодня
Барселуш, Стадион «Сидаде де Барселуш»
|22′
Иван Маркано
|37′
Сержиу Оливейра
Жоао Афонсо
|40′
|58′
Тикиньо Соарес
Мусса Марега
|58′
Хесус Корона
Луис Диас
Лоуренси
|60′
Сандро Лима
Закария Наиджи
|66′
Родригао
|72′
|73′
Алекс Теллес
Жоао Афонсо
Клод Гонсалвес
|75′
Божидар Краев
|77′
|79′
Отавио
Фабиу Силва
Артур Энрике
Эрик де Арруда
|82′
Лоуренси
|84′
|90′+2′
Бруну Кошта
Жил Висенте
Расстановка 4‑3‑3
33
Сезар
2
Пинту
5
Родригао
26
Фернандеш
23
Бангера
3
Соарес
8
Гонсалвес
24
Краев
7
Лоуренси
9
Наиджи
11
Эрик
32
Марчесин
18
Манафа
3
Пепе
5
Маркано
13
Теллес
7
Диас
27
Оливейра
6
Кошта
49
Фабиу Силва
11
Марега
20
Зе Луиш
Порту
Расстановка 4‑4‑2
«Порту» уступил на выезде «Жил Висенте» со счётом 1:2 в стартовом туре чемпионата Португалии. Гости, являющиеся соперниками «Краснодара» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов, сделали 3 изменения в составе — в старте у «Порту» дебютировал экс-спартаковец Зе Луиш.
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