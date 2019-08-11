Футбол

«Порту» проиграл «Жил Висенте» в стартовом туре чемпионата ПортугалииЧемпионат вчера в 18:11

Жил Висенте — Порту
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Португалии, вчера
Барселуш, Стадион «Сидаде де Барселуш»
22′
Иван Маркано
37′
Сержиу Оливейра
Жоао Афонсо
40′
58′
Тикиньо Соарес
Мусса Марега
58′
Хесус Корона
Луис Диас
Лоуренси
60′
Сандро Лима
Закария Наиджи
66′
Родригао
72′
73′
Алекс Теллес
Жоао Афонсо
Клод Гонсалвес
75′
Божидар Краев
77′
79′
Отавио
Фабиу Силва
Артур Энрике
Эрик де Арруда
82′
Лоуренси
84′
90′+2′
Бруну Кошта
«Порту» уступил на выезде «Жил Висенте» со счётом 1:2 в стартовом туре чемпионата Португалии. Гости, являющиеся соперниками «Краснодара» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов, сделали три изменения в составе — в старте у «Порту» дебютировал экс-спартаковец Зе Луиш.
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