Футбол

«Порту» проиграл «Жил Висенте» в стартовом туре чемпионата ПортугалииЧемпионат вчера в 18:11

Жил Висенте — Порту
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Португалии, вчера
Барселуш, Стадион «Сидаде де Барселуш»
22′
Иван Маркано
37′
Сержиу Оливейра
Жоао Афонсо
40′
58′
Тикиньо Соарес
Мусса Марега
58′
Хесус Корона
Луис Диас
Лоуренси
60′
Сандро Лима
Закария Наиджи
66′
Родригао
72′
73′
Алекс Теллес
Жоао Афонсо
Клод Гонсалвес
75′
Божидар Краев
77′
79′
Отавио
Фабиу Силва
Артур Энрике
Эрик де Арруда
82′
Лоуренси
84′
90′+2′
Бруну Кошта
«Порту» уступил на выезде «Жил Висенте» со счётом 1:2 в стартовом туре чемпионата Португалии. Гости, являющиеся соперниками «Краснодара» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов, сделали три изменения в составе — в старте у «Порту» дебютировал экс-спартаковец Зе Луиш.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Порту» перед матчем с «Краснодаром» уступил «Жил Висенте»

Sport24.ruвчера в 16:24

Соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов уступил в стартовом матче чемпионата Португалии

Матч ТВвчера в 18:58

Соперник «Краснодара» по ЛЧ уступил «Жил Висенте» в чемпионате Португалии

РИА Новостивчера в 16:11

«Порту» проиграл в чемпионате Португалии

Советский спортвчера в 16:49

«Порту» проиграл «Жил Висенте» в чемпионате Португалии перед матчем ЛЧ с «Краснодаром»

ТАССвчера в 16:27

«Порту» проиграл «Жил Висенте» в стартовом туре чемпионата Португалии

Чемпионатвчера в 18:11

«Порту» перед ответным матчем с «Краснодаром» проиграл «Жил Висенте»

Спорт-Экспрессвчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Обновлено вчера в 10:28
Футбол

Кокорину и Мамаеву пообещали положительную характеристику от колонии

Обновлено в 05:41
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море

Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Хоккей

Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки

Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Егор Крид поделился забавными свадебными фото

На снимке Крид изображен с темно красном костюме, а рядом с ним невеста в белоснежном платье и фате, на заднем плане виднеется размытая фигура молодого человека в костюме, по всей видимости жениха.
Обновлено в 04:46
Футбол

«Пахтакор» почтил память жертв авиакатастрофы

Обновлено в 02:49
Происшествия

В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения

Обновлено в 04:04
Политика

Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой

Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено вчера в 15:15
Армия и оружие

Боевик Нацгвардии Украины Романенко ликвидирован в Донбассе

Боевик Национальной гвардии Украины Романенко ликвидирован в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр командования так называемой «ООС».
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались

Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Экономика

Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей

Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД

Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Tesla на юге Москвы. Авария произошла вечером в субботу, 10 августа.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28

Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных

Обновлено в 04:17
Здоровье

6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме

В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

СК попросил арестовать телережиссёра по делу о беспорядках в Москве

Следственный комитет России попросил арестовать режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного ранее по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 05:23
Экономика

В Госдуме предложили способы возврата советских вкладов

В Госдуме предложили способы возврата советских вкладов.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»

Самарское двигателестроительное КБ Кузнецова заказало шесть сопловых аппаратов I и II ступеней турбины в сборе общей стоимостью 61 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Иран усовершенствовал российский радар

Обновлено вчера в 11:02
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Двое сотрудников ООН погибли в результате взрыва в Ливии

По последним данным, в результате взрыва погибли двое сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН).
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

На Бориса Золотаревского, руководителя штаба кандидата в МГД Ивана Жданова, составляют административный протокол

На Бориса Золотаревского, руководителя штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, составляют административный протокол.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Жителей Ачинска предупредили о запланированных взрывах

«Просим жителей Ачинска и Ачинского района не волноваться и соблюдать спокойствие», — добавили в администрации.
Обновлено в 04:18
Общество

В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.
Обновлено в 05:41
Общество

Росрыболовство вводит новые правила любительской рыбалки

Обновлено 09 августа в 14:32
Армия и оружие

Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник»

Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.
Обновлено в 00:46
Религия

Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Политика

Синоптик оценил сообщение о применении климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг предположение депутата Госдумы Алексея Журавлёва о влиянии США на погоду в России с помощью климатического оружия.
Обновлено вчера в 11:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное