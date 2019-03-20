Футбол

«Порту» продлил контракт с Икером КасильясомREGNUM 08:02

«Порту» продлил контракт с голкипером команды Икером Касильясом. Об этом сообщается на сайте клуба. Новый контракт с испанским вратарём подписан на один год, до окончания сезона 2019/20.
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Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Вести.Ru08:32

Касильяс продлил контракт с «Порту» на один год

Чемпионат07:07

«Порту» продлил контракт с Касильясом

Sport24.ru07:30

Касильяс продлил контракт с «Порту»

Евро-футбол.ру08:12

Касильяс продлил контракт с «Порту»

Спорт-Экспресс07:12

Касильяс: «Я чувствую себя как дома в „Порту“»

Soccer.ru08:26

Игрок «Порту» Касильяс рассказал о намерении завершить карьеру в клубе

Газета.Ru01:43
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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