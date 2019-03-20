Футбол
«Порту» продлил контракт с Икером КасильясомREGNUM 08:02
«Порту» продлил контракт с голкипером команды Икером Касильясом. Об этом сообщается на сайте клуба. Новый контракт с испанским вратарём подписан на один год, до окончания сезона 2019/20.
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Гаджеты
Apple представила новые AirPods
Обновлено в 08:52
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Экономика
ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае
Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Культура
В Большом театре вручили музыкальную премию BraVo
Церемония награждения победителей и лауреатов международной музыкальной премии BraVo в области классического искусства состоялась вчера, 19 марта, как ранее сообщал "Ревизор.ru".
Обновлено в 05:55
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Технологии
Bitcoin начали продавать в газетных киосках в Австралии
Крупнейшая по объемам торгов криптобиржа Binance запустила платформу Lite Australia, теперь биткоин продается в 1300 газетных киосках в Австралии.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Происшествия
На Кубани в лесу нашли тело убитой женщины-таксиста
Обновлено в 08:34
Технологии
Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
В Москве на 48-м году жизни умер оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:50
Здоровье
В Ижевске пройдет II Всероссийская конференция «Бережливый ВУЗ»
21 марта в Удмуртском государственном университете состоится II Всероссийская конференция «Цели SQDCM Бережливого вуза».
Обновлено вчера в 08:31
Энергетика
Козак допустил корректировку налогового маневра в нефтяной отрасли
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о возможности небольшой корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 08:20
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Политика
Путин: российские инвестиции в экономику Британии превышают $11 млрд
Накопленные российские инвестиции в экономику Великобритании превышают $11 млрд, заявил президент Владимир Путин на встрече с работающими в России представителями британского бизнеса.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57
В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено в 05:05
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Минобороны РФ выложило видео полета Шойгу над Сирией
Как уточняется в подписи к ролику, «во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим».
Обновлено в 04:02
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
Поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств, с мая этого года прекратятся в Россию.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Транспорт
«Нордавиа» сменила название на Smartavia
Обновлено в 07:48
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы
Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено вчера в 12:41
Космос
Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики
Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Спасенную из гор хлама девочку-маугли выписали из больницы
Спасенную из захламленной московской квартиры пятилетнюю девочку-маугли выписали из больницы.
Обновлено в 08:25