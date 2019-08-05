Португальский «Порту» прибыл на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром». Об этом сообщает официальный Twitter команды. Напомним, матч между «Краснодаром» и «Порту» состоится 7 августа.

«Порту» прилетел в Россию на матч с «Краснодаром»

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