Футбол
«Порту» предложил «ПСЖ» за Траппа 5 миллионов евроСпорт-Экспресс вчера в 21:46
Вратарь "ПСЖ" Кевин Трапп может продолжить карьеру в "Порту", сообщает L'Équipe. "Драконы" ищут замену Икеру Касильясу, который перенес инфаркт и перешел на руководящую должность. Португальский клуб предложил за немецкого голкипера чуть более 5 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
Происшествия
В Москве умер композитор Игорь Извеков
Обновлено в 11:11
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МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью
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Обновлено в 03:22
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
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Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика
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Экономика
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства
По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
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Финансы
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Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
Водяной смерч в Сочи попал на видео
Большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в Сочи во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:28
Политика
Мосгоризбирком признал подписи Азара и Ширвиндта действительными
По словам Горбунова, подписи двух потенциальных избирателей признаны избиркомом действительными.
Обновлено в 10:23
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее
Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено в 09:15
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Авто
Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП
Ожидается, что в ближайшее время состоится премьера УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией.
Обновлено в 01:55
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика
Замгенсека ООН призвала Украину обеспечить языковые права граждан
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе заседания Совбеза ООН выразила надежду на обеспечение властями Украины языковых прав нацменьшинств.
Обновлено в 11:11
Наука
Шотландским физикам удалось сфотографировать квантовую запутанность
Обновлено 14 июля в 19:28
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
По данным сервиса Downdetector, в работе социальной сети Facebook наблюдается сбой в США и ряде других стран, в том числе в России.
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Космос
Подозреваемый в госизмене Мещеряков планировал спасти Землю
Арестованный по подозрению в госизмене научный сотрудник ЦНИИмаш 77-летний Сергей Мещеряков хотел спасти Землю.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Кино
«Игра престолов» поставила рекорд в номинациях на «Эмми»
Лидером по числу номинаций стал финальный сезон "Игры престолов", поставивший своеобразный рекорд: он представлен в 32 категориях.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов
Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Футбол
УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за Мусаева
По словам представителя пресс-службы УЕФА, которые передаёт ТАСС, за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым клуб был оштрафован на € 50 тыс. 3 июля стало известно, что Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать с командой в еврокубках сезона-2019 / 20 из-за отсутствия лицензии категории Pro.
Обновлено в 12:53
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Экономика
Медведев совершит рабочую поездку в Тулу
Обновлено в 02:30
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Общество
В единой базе ЗАГС произошел сбой
Обновлено в 09:54