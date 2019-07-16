Вратарь "ПСЖ" Кевин Трапп может продолжить карьеру в "Порту", сообщает L'Équipe. "Драконы" ищут замену Икеру Касильясу, который перенес инфаркт и перешел на руководящую должность. Португальский клуб предложил за немецкого голкипера чуть более 5 миллионов евро.

«Порту» предложил «ПСЖ» за Траппа 5 миллионов евро

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