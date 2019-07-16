Футбол

«Порту» предложил «ПСЖ» за Траппа 5 миллионов евроСпорт-Экспресс вчера в 21:46

Вратарь "ПСЖ" Кевин Трапп может продолжить карьеру в "Порту", сообщает L'Équipe. "Драконы" ищут замену Икеру Касильясу, который перенес инфаркт и перешел на руководящую должность. Португальский клуб предложил за немецкого голкипера чуть более 5 миллионов евро.
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«Порту» оценил голкипера «ПСЖ» в пять млн евро

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«Порту» предложил «ПСЖ» 5 млн евро за Траппа

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Трапп может перейти из «ПСЖ» в «Порту» за 5 миллионов

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«Порту» предложил «ПСЖ» за Траппа 5 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 21:46
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
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Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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Кевин Трапп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Германии.
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