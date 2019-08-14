По данным A Bola, клуб не досчитается 44 миллионов евро, поскольку не получит денег за выступление в групповой стадии турнира, а также не сможет претендовать на бонус от УЕФА за успехи в еврокубках в течение последних 10 лет.

Спорт день за днем

Транспорт В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Политика Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.

Политика В Кремле прокомментировали московские протесты На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».

Происшествия В Урюпинске начали проверку видео с купанием медвежонка на пляже Комитет ветеринарии Волгоградской области начал проверку после появления в фейсбуке видео, на котором в Урюпинске на пляж привели медведя на поводке купаться.

Армия и оружие Ракетам США подобрали цели в России Американские ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), скорее всего, будут размещаться на территории Японии и Южной Кореи, приводит «Звезда» комментарий первого вице-президента Академии геополитических проблем (АГП), капитана 1-го ранга в отставке Константина Сивкова.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Происшествия При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.

Шоу-бизнес Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.

Происшествия Сала подвергся воздействию угарного газа перед падением самолета Аргентинский футболист Эмилиано Сала подвергся воздействию угарного газа перед крушением самолета, на борту которого он находился, когда отправлялся в расположение нового клуба после перехода из французского "Нанта", сообщается на сайте отдела расследования авиационных происшествий Великобритании.

Кино Трейлер рождественской комедии с Эмилией Кларк появился в Сети Студия Universal Pictures опубликовала трейлер фильма "Прошлое Рождество" со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк в главной роли.

Политика Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, сообщила председатель окружной комиссии Ирина Вялых.

Финансы Курс доллара превысил 66 рублей В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года. Курс евро вырос на 1,46%, до 73,6 рубля.

Футбол Головин принял участие в коридоре для Бен-Йеддера Футболисты клуба организовали для новичка живой коридор, в котором также принял участие российский полузащитник Александр Головин.

Политика В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.

Происшествия Атамбаеву предъявлены обвинения еще по двум эпизодам Военная прокуратура Киргизии подозревает бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в незаконном приобретении здания «Форума» и махинациях при модернизации ТЭЦ, сообщает 14 августа издание 24. kg со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

Гаджеты В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.

Наука В Новой Зеландии обнаружили останки пингвина ростом с человека Около 66 млн лет назад на территории Новой Зеландии жили гигантские пингвины ростом 160 см и весом 80 кг, сообщили исследователи из Кентерберийского музея.

Игры 1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II Разработчики King's Bounty II указали, что в игре будет нелинейное повествование — действия игрока будут влиять на сюжет.

Космос В «Укрзализныце» признали, что не могут запустить скоростной поезд от Киева до Одессы Глава правления «Укрзализныцы» Евгений Кравцов утверждает, что состояние железнодорожной колеи в стране не позволяет уменьшить время курсирования поездов из Одессы в Киев.

Здоровье Врачи негативно оценили четырехдневную рабочую неделю 11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса.

Общество В России водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Российским водителям разрешат предъявлять электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром» Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.