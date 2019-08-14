"Краснодар" обыграл "Порту" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В следующем раунде "быкам" предстоит встреча с менее статусным и грозным соперником – греческим "Олимпиакосом". Однако многие считают, что после победы над "Порту" краснодарскому клубу бояться вообще нечего.

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Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

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Теннис Шарапова проиграла Барти во втором круге турнира в Цинциннати Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от австралийки Эшли Барти в матче второго круга проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.

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Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром» Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.

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Политика В Кремле прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе В администрации президента России не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Политика Зеленский упростит получение украинского гражданства для россиян Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам.

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Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой после взрыва под Северодвинском Агентство Reuters во вторник со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника из американской администрации опубликовало сообщение в котором привело мнение Белого дома о том, что разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под сомнение целесообразность продления сроком на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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Футбол «Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.

Политика В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД Ранее политик возложила ответственность за прекращение действия договора на Москву: по ее мнению, Россия якобы нарушила ДРСМД, тем самым дав остальным участникам соглашения повод к выходу из договора.

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