Футбол

«Порту» потеряет €44 млн из-за поражения от «Краснодара»Life.ru 07:01

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
Поражение от "Краснодара" в квалификации Лиги чемпионов и вылет в Лигу Европы сильно ударит по "Порту". "Драконы", по подсчётам издания A Bola, из-за этого недосчитаются 44 миллионов евро.
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«Порту» потеряет €44 млн из-за поражения «Краснодару» и пропуска Лиги чемпионов

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