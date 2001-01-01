Футбол

Игрок сборной Японии Накадзима перешёл в «Порту»Чемпионат 00:03

Полузащитник катарского клуба «Аль-Духайле» и сборной Японии Сёя Накадзима стал игроком «Порту», сообщает официальный сайт португальского клуба. Соглашение с 24-летним футболистом подписано до 2024 года.
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