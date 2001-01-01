Футбол
«Порту» подписал игрока сборной ЯпонииМатч ТВ вчера в 23:45
Полузащитник сборной Японии Сея Накадзима продолжит карьеру в Португалии. 24-летнего футболиста подписал «Порту», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с японцем рассчитан до 2024 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
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Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Прокуратура объявила об увольнениях в багажной службе Шереметьево
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Политика
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Президент России встретился с Папой Римским Франциском в рамках официального визита в Италию.
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Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
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Богатейший человек мира развелся с женой
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В Уфе синоптики дали прогноз погоды до конца лета
В Уфе специалисты спрогнозировали погоду на два месяца, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
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Общество
Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.
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В подтопленном Тулуне вода за сутки ушла из 1,5 тыс. домов
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Происшествия
Киллера Челентано приговорили к 24 годам колонии
Обновлено вчера в 08:09
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Изготовитель перевернувшегося возле Туапсе судна признал его перегруз
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Энергетика
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Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
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Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу заявления главы "Нафтогаза" Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине.
Обновлено вчера в 20:52
Космос
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности
В ходе эксперимента Крабовидная туманность наблюдалась с использованием различных типов электромагнитных волн, включая радио и оптические волны, рентгеновские лучи и гамма-лучи.
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Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа
В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено вчера в 02:25
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
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«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе
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Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 15:32
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