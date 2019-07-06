Футбол
«Порту» подписал игрока сборной ЯпонииМатч ТВ вчера в 23:45
Полузащитник сборной Японии Сея Накадзима продолжит карьеру в Португалии. 24-летнего футболиста подписал «Порту», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с японцем рассчитан до 2024 года.
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Происшествия
Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве
Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Разработчик катамарана прокомментировал аварию под Джубгой
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Общество
Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Общество
Медведев отдал распоряжение о всероссийской диспансеризации
"Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения России", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Небольшой конфуз произошел на встрече Путина и папы римского Франциска
Неловкий инцидент произошел в ходе встречи президента России Владимира Путина с папой римским Франциском, которая состоялась в Ватикане в четверг, 4 июля.
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в присвоении денег председателя ТСЖ
По версии следствия, в феврале 2018 года 70-летний местный житель, будучи председателем одного из ТСЖ в юго-западном микрорайоне, из корыстных побуждений (в нарушение Устава) получил из кассы организации в подотчет 74 тысячи рублей.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ
Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на севере Москвы, в ДТП погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 03:30
Баскетбол
Леонард планирует подписать контракт с «Клипперс»
Обновлено в 02:10
Политика
Иран пригрозил захватить британский танкер
Тегеран будет «обязан» захватить британский нефтяной танкер, если задержанный в Гибралтаре иранский танкер не будет немедленно освобожден.
Обновлено вчера в 06:15
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку
Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.
Обновлено 04 июля в 03:36
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Футбол
Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант
Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей
Обновлено вчера в 03:39
Наука
В Мёртвом море происходят солевые снегопады
Ни одно другое соленое озеро на Земле не демонстрирует такого необычного солевого обмена, что делает Мертвое море уникальной системой.
Обновлено 03 июля в 14:01
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Происшествия
Тела погибших при пожаре подводников доставили в Петербург
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда
Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено вчера в 09:31
Музыка
Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено вчера в 18:59
Единоборства
Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Кино
Умер легендарный французский кинооператор Пьер Ломм
Выдающийся французский кинооператор Пьер Ломм скончался в возрасте 89 лет.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Из-за паводка в Иркутской области госпитализировали более 400 человек
В Иркутской области из-за наводнения в результате паводка в больницы поступили 410 человек.
Обновлено в 02:32
Теннис
Даниил Медведев проиграл Гоффену в третьем круге Уимблдона
Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертый круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Шторм повредил палатки и конструкции на площадке Сабантуя в Троицке
Минувшей ночью шторм повредил палатки и конструкции на площадке областного Сабантуя, празднование которого пройдет сегодня в Троицке.
Обновлено в 00:00