Футбол

«Порту» подписал игрока сборной ЯпонииМатч ТВ вчера в 23:45

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Полузащитник сборной Японии Сея Накадзима продолжит карьеру в Португалии. 24-летнего футболиста подписал «Порту», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с японцем рассчитан до 2024 года.
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