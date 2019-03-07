«Порту» победил «Рому» и вышел в четвертьфинал Лиги ЧемпионовRT на русском 17:40

Португальский «Порту» сумел переиграть «Рому» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА и завоевать путёвку в следующий раунд соревнований. Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Порту» победил «Рому» и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

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